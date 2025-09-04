David Luiz, acuzat că ar fi amenințat cu moartea o tânără care a refuzat să întrețină relații sexuale cu el

Chiar dacă a trecut de mult timp de apogeul carierei, când câștiga Champions League cu Chelsea, brazilianul va juca și în această stagiune în faza principală din cea mai importantă competiție europeană cu Pafos, echipa unde îi este coechipier lui Vlad Dragomir.

În faza principală Champions League, Pafos se va duela cu Bayern Munchen, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco și Kairat Almaty.

Dacă în plan sportiv, David Luiz se descurcă bine, situația este dificilă în plan personal.

O tânără în vârstă de 26 de ani, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, îl acuză pe fostul star de la Chelsea, PSG și Arsenal, cu care ar fi avut o relație de scurtă durată, că ar fi amenințat-o că o va face ”să dispară” dacă nu va accepta să întrețină relații sexuale cu el și cu un prieten de-ai săi.

Femeia, care este asistent social în Brazilia, a făcut plângere împotriva fotbalistului și a obținut un ordin de protecție din partea instanței. Femeia le-a spus polițiștilor faptul că mesajele primite din partea lui David Luiz au făcut-o să se teamă pentru viața sa și a fiului ei. Totul ar fi degenerat după ce tânăra ar fi refuzat să întrețină relații sexuale cu fotbalistul și cu o altă persoană.

David Luiz a negat faptul că o cunoaște personal pe Francisca, însă a recunoscut că i-a trimis mesaje pe rețelele sociale: ”Nu am amenințat niciodată pe nimeni, nu am amenințat niciodată această persoană. Nu m-am întâlnit niciodată cu această persoană, nu am fost niciodată în hotelul în care se spune că aș fi fost”, a spus David Luiz.

După ce relația lor s-ar fi încheiat, fotbalistul ar fi început să îi trimită mesaje de amenințare femeii, în care o avertiza că are ”bani și putere” și că nu va mai avea mult de trăit.

Francisca ar fi pus la dispoziție autorităților mai multe capturi cu mesajele în care David Luiz îi spunea că ”va plăti consecințele” și că ”o poate face să dispară pur și simplu”.

”Stăteam într-un hotel din Fortaleza. Mi-a trimis un mesaj în care spunea că știe unde mă aflu. A spus că, dacă spun ceva, îl va omorî pe fiul meu. A spus că știe unde locuiesc și mi-a scris adresa. M-am simțit îngrozitor, de parcă aș fi trăit cazul Bruno și Eliza Samudio. Mi-a spus clar că putea să mă facă să dispar și nimic nu i s-ar fi întâmplat.

După ultimele amenințări, a spus că îmi va da 100.000 R$ ca să dispar din viața lui. I-am spus imediat că nu vreau. M-a întrebat dacă am de gând să-l denunț, iar de frică, i-am spus că nu. Atunci mi-a spus din nou că nu voi mai trăi mult din cauza asta. Primesc atacuri și amenințări. Tot ce mi-am dorit a fost siguranța mea și liniștea mea”, a povestit tânăra.

