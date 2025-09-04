GALERIE FOTO David Luiz, probleme grave în Brazilia! O tânără îl acuză pe colegul lui Vlad Dragomir că ar fi amenințat-o cu moartea

David Luiz, probleme grave &icirc;n Brazilia! O t&acirc;nără &icirc;l acuză pe colegul lui Vlad Dragomir că ar fi amenințat-o cu moartea Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ajuns la 38 de ani, David Luiz o duce bine în plan sportiv.

TAGS:
David LuizPafosacuzatiiBrazilia

Chiar dacă a trecut de mult timp de apogeul carierei, când câștiga Champions League cu Chelsea, brazilianul va juca și în această stagiune în faza principală din cea mai importantă competiție europeană cu Pafos, echipa unde îi este coechipier lui Vlad Dragomir.

David Luiz, acuzat că ar fi amenințat cu moartea o tânără care a refuzat să întrețină relații sexuale cu el

  • Francisca karollainy 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În faza principală Champions League, Pafos se va duela cu Bayern Munchen, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Praga, Olympiacos, Monaco și Kairat Almaty.

Dacă în plan sportiv, David Luiz se descurcă bine, situația este dificilă în plan personal.

O tânără în vârstă de 26 de ani, Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, îl acuză pe fostul star de la Chelsea, PSG și Arsenal, cu care ar fi avut o relație de scurtă durată, că ar fi amenințat-o că o va face ”să dispară” dacă nu va accepta să întrețină relații sexuale cu el și cu un prieten de-ai săi.

Femeia, care este asistent social în Brazilia, a făcut plângere împotriva fotbalistului și a obținut un ordin de protecție din partea instanței. Femeia le-a spus polițiștilor faptul că mesajele primite din partea lui David Luiz au făcut-o să se teamă pentru viața sa și a fiului ei. Totul ar fi degenerat după ce tânăra ar fi refuzat să întrețină relații sexuale cu fotbalistul și cu o altă persoană.

David Luiz a negat faptul că o cunoaște personal pe Francisca, însă a recunoscut că i-a trimis mesaje pe rețelele sociale: ”Nu am amenințat niciodată pe nimeni, nu am amenințat niciodată această persoană. Nu m-am întâlnit niciodată cu această persoană, nu am fost niciodată în hotelul în care se spune că aș fi fost”, a spus David Luiz.

După ce relația lor s-ar fi încheiat, fotbalistul ar fi început să îi trimită mesaje de amenințare femeii, în care o avertiza că are ”bani și putere” și că nu va mai avea mult de trăit.

Francisca ar fi pus la dispoziție autorităților mai multe capturi cu mesajele în care David Luiz îi spunea că ”va plăti consecințele” și că ”o poate face să dispară pur și simplu”.

Stăteam într-un hotel din Fortaleza. Mi-a trimis un mesaj în care spunea că știe unde mă aflu. A spus că, dacă spun ceva, îl va omorî pe fiul meu. A spus că știe unde locuiesc și mi-a scris adresa. M-am simțit îngrozitor, de parcă aș fi trăit cazul Bruno și Eliza Samudio. Mi-a spus clar că putea să mă facă să dispar și nimic nu i s-ar fi întâmplat.

După ultimele amenințări, a spus că îmi va da 100.000 R$ ca să dispar din viața lui. I-am spus imediat că nu vreau. M-a întrebat dacă am de gând să-l denunț, iar de frică, i-am spus că nu. Atunci mi-a spus din nou că nu voi mai trăi mult din cauza asta. Primesc atacuri și amenințări. Tot ce mi-am dorit a fost siguranța mea și liniștea mea”, a povestit tânăra.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ULTIMELE STIRI
Detaliile contractului lui Ianis Hagi la Alanyaspor! Dezvăluirile unui comentator turc
Detaliile contractului lui Ianis Hagi la Alanyaspor! Dezvăluirile unui comentator turc
&bdquo;Mult noroc să ai!&rdquo; Iga Swiatek a răbufnit la New York, după eșecul cu Amanda Anisimova
„Mult noroc să ai!” Iga Swiatek a răbufnit la New York, după eșecul cu Amanda Anisimova
Căpitanul naționalei Under 20 a semnat pe două sezoane cu Dinamo!
Căpitanul naționalei Under 20 a semnat pe două sezoane cu Dinamo!
Rădoi a decis: trei jucători excluși din lotul Craiovei pentru Europa
Rădoi a decis: trei jucători excluși din lotul Craiovei pentru Europa
Prima adversară a lui FCSB, transfer in extremis pentru lista UEFA: O oportunitate de aur!
Prima adversară a lui FCSB, transfer in extremis pentru lista UEFA: "O oportunitate de aur!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: &bdquo;Banii pe loc!&ldquo;

Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu: „Banii pe loc!“

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Transformarea lui Dwayne Johnson: &bdquo;Unde s-au dus mușchii lui?!?&ldquo;

Transformarea lui Dwayne Johnson: „Unde s-au dus mușchii lui?!?“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!