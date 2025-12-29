Filipe Luis a semnat! Anunțul făcut de Flamengo

Cu doar câteva zile înainte de expirarea contractului care îl leagă pe antrenorul în vârstă de 40 de ani de clubul carioca, cele două părţi "au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului antrenorului Filipe Luis până în decembrie 2027", potrivit comunicatului grupării.

Mult timp pregătită, prelungirea contractului antrenorului brazilian, fost jucător la Atletico Madrid şi Chelsea, a întârziat să se materializeze în urma unei neînţelegeri salariale cu conducerea lui Flamengo.

Însă, în final, protagoniştii au reuşit "să construiască un acord echilibrat şi sustenabil, care să răspundă aspiraţiilor antrenorului, dar şi politicii de guvernanţă" a clubului, precizează comunicatul, fără a oferi însă nicio indicaţie despre noul salariu al antrenorului.

De la sosirea sa pe banca lui Flamengo în septembrie 2024, Filipe Luis s-a impus ca un antrenor de succes, conducându-şi echipa până în finala Cupei Intercontinentale, pierdută în decembrie în faţa lui Paris Saint-Germain (1-1 după prelungiri, 1-2 la loviturile de departajare).

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, i-a adus un vibrant omagiu omologului său sud-american, considerând că Filipe Luis "are în mod clar nivelul necesar pentru a antrena în Europa, chiar şi la orice echipă din lume".

Tânărul antrenor brazilian are la activ şi Cupa Braziliei, la câteva luni după ce a preluat frâiele lui Flamengo, iar în 2025 a câştigat patru trofee: Supercupa Braziliei, campionatul statului Rio de Janeiro, campionatul Braziliei şi Copa Libertadores.

Agerpres

