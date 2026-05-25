Arthur Gea, tenismen clasat pe locul 140 în ierarhia ATP, a avut o sarcină extrem de complicată în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros.

Dacă o întâlnire cu al 15-lea tenismen al Planetei, Karen Khachanov, nu era suficientă, ca dificultate, jucătorul francez în vârstă de 21 de ani a întâmpinat greutăți și din cauza unei diarei care l-a sâcâit de-a lungul celor trei ore de joc.

Momentul a devenit penibil atunci când Arthur Gea, înconjurat de arbitrul meciului, supervizorul turneului și medic, a fost nevoit să justifice de ce dorește întreruperea jocului.

„O să fac pe teren,” i-a avertizat Gea pe oficiali. „După acest game,” a insistat arbitrul de joc, reticent în a face o excepție pentru această situație atipică. „Dar nu mai pot, nu mai pot!”, i-a replicat Arthur Gea oficialului partidei. „Doar explică-le situația, te rog!”, a spus, disperat, pe moment, favoritul gazdelor.