Minute grele pentru un tenismen francez, la Roland Garros: întâmplarea lui s-a viralizat

Alexandru Hațieganu
Nu tot timpul corpul îi susține pe jucători în cele mai importante momente ale carierelor lor.

Arthur Gea, tenismen clasat pe locul 140 în ierarhia ATP, a avut o sarcină extrem de complicată în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros.

Dacă o întâlnire cu al 15-lea tenismen al Planetei, Karen Khachanov, nu era suficientă, ca dificultate, jucătorul francez în vârstă de 21 de ani a întâmpinat greutăți și din cauza unei diarei care l-a sâcâit de-a lungul celor trei ore de joc.

Corpul nu l-a ajutat, când a avut mai mare nevoie: un tenismen francez a avut diaree în timpul primului tur jucat la Roland Garros

Momentul a devenit penibil atunci când Arthur Gea, înconjurat de arbitrul meciului, supervizorul turneului și medic, a fost nevoit să justifice de ce dorește întreruperea jocului.

„O să fac pe teren,” i-a avertizat Gea pe oficiali. „După acest game,” a insistat arbitrul de joc, reticent în a face o excepție pentru această situație atipică. „Dar nu mai pot, nu mai pot!”, i-a replicat Arthur Gea oficialului partidei. „Doar explică-le situația, te rog!”, a spus, disperat, pe moment, favoritul gazdelor.

Arbitrii, înduplecați greu de urgența situației

Ulterior, Gea a fost văzut alergând spre toaletă, imediat după un game încheiat, francezul demonstrând că nu a fost vorba de vreo încercare de a trage timp.

În ciuda unui set doi competitiv însă Gea nu s-a apropiat cu șanse reale de victorie. Khachanov l-a învins în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6 (3), 6-0, după 2 ore și 39 de minute, un rezultat așteptat, conform configurației clasamentului, dar și având în vedere raportul de experiență.

