A venit momentul cel mare pentru Cristi Chivu, după ultimul meci al sezonului: "Prezentul și viitorul lui Inter"

Cristi Chivu a încheiat extraordinar sezonul cu Inter Milano, după ce a reușit să cucerească atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

În ultima etapă din Serie A, Inter a remizat cu Bologna, 3-3. Jucătorii au câteva zile de vacanță, iar ulterior se vor alătura echipelor naționale, unii dintre ei urmând să participe și la Cupa Mondială.

Cristi Chivu va semna în aceste zile contractul cu Inter până în 2028

Pentru Cristi Chivu a venit momentul să semneze noul contract cu Inter Milano. Actuala înțelegere a antrenorului expiră în iunie 2027, însă, așa cum era de așteptat, conducerea va miza în continuare pe serviciile românului.

În ediția de luni, Corriere dello Sport notează că Chivu va semna în aceste zile contractul până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Salariul antrenorului va crește semnificativ - de la 2,5 milioane de euro, la aproximativ 4 milioane plus bonusuri de performanță.

"Toată munca depusă de Cristi Chivu a culminat cu câștigarea titlului și Cupei Italiei. Acum, va veni răsplata: un nou contract și o îmbunătățire salarială semnificativă. Nu prea mai e nimic de discutat, fiind vorba doar de o chestiune de timp, inclusiv președintele Marotta spunând că e doar o formalitate. Legătura dintre Chivu și Inter va fi și mai strânsă acum. Românul e prezentul, dar și viitorul lui Inter", a scris Corriere dello Sport.

Aleksandar Stankovic, primul transfer la Inter

Presa din ”Cizmă” a dezvăluit că Interul lui Chivu a activat clauza de răscumpărare din contractul lui Aleksandar Stankovic la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro.

Sârbul, născut la Milano, a fost vândut în urmă cu un an la clubul belgian pentru 9,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 11 milioane.

  • Acum, mijlocașul defensiv este cotat de Transfermarkt la 25 de milioane de euro

”Certitudine: Inter, așa cum s-a reiterat în ședința de marți dintre conducerea 'nerazzurrilor' și Chivu, îl va readuce cu siguranță acasă pe Aleksandar Stankovic, activând clauza de răscumpărare de 23 de milioane de euro”, a scris TuttoSport, citat de fcinter1908.it.

Stankovic nu a jucat niciun meci pentru prima echipă a lui Inter, dar a bifat evoluții solide pentru echipele de juniori, U20, U17 și 18. La Brugge, sârbul a consemnat 54 de meciuri, nouă goluri și cinci assist-uri.

