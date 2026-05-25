A venit momentul cel mare pentru Cristi Chivu, după ultimul meci al sezonului: "Prezentul și viitorul lui Inter"

În ultima etapă din Serie A, Inter a remizat cu Bologna, 3-3. Jucătorii au câteva zile de vacanță, iar ulterior se vor alătura echipelor naționale, unii dintre ei urmând să participe și la Cupa Mondială.

Cristi Chivu va semna în aceste zile contractul cu Inter până în 2028

Pentru Cristi Chivu a venit momentul să semneze noul contract cu Inter Milano. Actuala înțelegere a antrenorului expiră în iunie 2027, însă, așa cum era de așteptat, conducerea va miza în continuare pe serviciile românului.

În ediția de luni, Corriere dello Sport notează că Chivu va semna în aceste zile contractul până în 2028, cu opțiune de prelungire până în 2029. Salariul antrenorului va crește semnificativ - de la 2,5 milioane de euro, la aproximativ 4 milioane plus bonusuri de performanță.

"Toată munca depusă de Cristi Chivu a culminat cu câștigarea titlului și Cupei Italiei. Acum, va veni răsplata: un nou contract și o îmbunătățire salarială semnificativă. Nu prea mai e nimic de discutat, fiind vorba doar de o chestiune de timp, inclusiv președintele Marotta spunând că e doar o formalitate. Legătura dintre Chivu și Inter va fi și mai strânsă acum. Românul e prezentul, dar și viitorul lui Inter", a scris Corriere dello Sport.