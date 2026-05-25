HC Buzău a dispus de CS Universitatea Cluj cu 47-24, în Sala ''Romeo Iamandi''.

CS Dinamo Bucureşti, deja campioană, nu a jucat în ultima rundă.

ACS HC Buzău 2012 a ocupat locul al doilea în Liga Naţională de handbal masculin, iar CSM Bucureşti a completat podiumul, după rezultatele înregistrate duminică, în etapa a 22-a, ultima a sezonului.

CSM București - Minaur Baia Mare 33-29 pentru locul 3

CSM Bucureşti a trecut de CS Minaur Baia Mare cu 33-29, în Sala Apollo din Capitală.

Andrei Valeriu Drăgan şi Constantin Bogdan Mănescu au marcat câte 7 goluri pentru ''tigri''.

AHC Potaissa Turda a învins-o la limită pe CSM Vaslui, cu 31-30, iar SCM Politehnica Timişoara a câştigat pe terenul ultimei clasate, CSM Sighişoara, cu 35-30.

Clasamentul final din Liga Zimbrilor, cu Dinamo din nou campioană (al 10-lea titlu consecutiv)

1. CS DINAMO BUCUREȘTI 34 puncte

2. ACS HC Buzău 28

3. CSM Bucureşti 27

4. SCM Politehnica Timişoara 24

5. AHC Potaissa Turda 24

6. CSM Vaslui 23

7. CS Minaur Baia Mare 22

8. CSU din Suceava 19

9. CSM Constanţa 11

10. CSU Cluj-Napoca 8

11. CSM Sighişoara 0

Info: Agerpres

Foto și video: HC Buzau 2012