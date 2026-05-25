CLASAMENT Echipa care i-a dat mari emoții lui Dinamo, vicecampioană a României! Scor teribil în ultima etapă

Meciurile din Liga Zimbrilor au putut fi urmărite pe VOYO și Pro Arena.

ACS HC Buzău 2012 a ocupat locul al doilea în Liga Naţională de handbal masculin, iar CSM Bucureşti a completat podiumul, după rezultatele înregistrate duminică, în etapa a 22-a, ultima a sezonului.

CS Dinamo Bucureşti, deja campioană, nu a jucat în ultima rundă.

HC Buzău - U Cluj 47-24 și buzoienii sunt vicecampioni

HC Buzău a dispus de CS Universitatea Cluj cu 47-24, în Sala ''Romeo Iamandi''. 

Bogdan-Cătălin Raţă a marcat 9 goluri pentru gazde, Gabrielius Zanas Virbauskas 7, Alexandru Mihai Tărîţă 6 etc.

CSM București - Minaur Baia Mare 33-29 pentru locul 3

CSM Bucureşti a trecut de CS Minaur Baia Mare cu 33-29, în Sala Apollo din Capitală. 

Andrei Valeriu Drăgan şi Constantin Bogdan Mănescu au marcat câte 7 goluri pentru ''tigri''.

AHC Potaissa Turda a învins-o la limită pe CSM Vaslui, cu 31-30, iar SCM Politehnica Timişoara a câştigat pe terenul ultimei clasate, CSM Sighişoara, cu 35-30.

Clasamentul final din Liga Zimbrilor, cu Dinamo din nou campioană (al 10-lea titlu consecutiv)

1. CS DINAMO BUCUREȘTI 34 puncte

2. ACS HC Buzău 28

3. CSM Bucureşti 27

4. SCM Politehnica Timişoara 24

5. AHC Potaissa Turda 24

6. CSM Vaslui 23

7. CS Minaur Baia Mare 22

8. CSU din Suceava 19

9. CSM Constanţa 11

10. CSU Cluj-Napoca 8

11. CSM Sighişoara 0

Info: Agerpres

Foto și video: HC Buzau 2012

