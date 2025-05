Guvernatorul din Sharjah: „Oli a uitat de durere“

Faptul că Oli s-a atașat de Emirate reiese și din CV-ul său. Pentru că aici a antrenat cele mai multe echipe, Al-Ain, Al-Ahli Dubai și Sharjah, și a cucerit cele mai multe trofee, 16 în total.

Iar în acest an, românul a atins apogeul fotbalistic, în Emirate! Luna trecută, a fost numit selecționer al Emiratelor – își va începe mandatul în curând, după cum sport.ro a explicat aici – și, weekend-ul trecut, a cucerit Champions League Two cu Sharjah. A fost o performanță istorică, obținută în premieră în această competiție de o grupare din Emirate.

După acest triumf, delegația clubului Sharjah a fost primită, ieri, de șeicul Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, guvernatorul regiunii. Cu acest prilej, șeicul, unul dintre cei mai puternici oameni din lumea arabă, a anunțat o primă uriașă pentru echipa Sharjah, după cum sport.ro a dezvăluit aici.

În timpul întâlnirii cu guvernatorul Sharjah, Cosmin Olăroiu a fost în prim-plan. Iar Sultan bin Muhammad Al-Qasimi a vorbit cu afecțiune despre românul care a făcut o muncă remarcabilă în fotbalul din Emirate.

„Cosmin e unul dintre fiii mei. Am văzut imaginile cu el, cu bucuria lui de la finala Champions League. Am înțeles că are unele probleme cu spatele. Din ce am văzut însă, iubește Sharjah atât de mult, încât a uitat de orice durere, la modul în care a celebrat succesul din finala Champions League“, a spus șeicul, în glumă, făcând referire la imaginile spectaculoase cu Oli de după partida câștigată cu Lion City Sailors.