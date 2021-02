EXCLUSIV | "Nu avem o decizie in momentul asta!" Reactia avocatului lui Coltescu dupa ce au fost EXCLUSE acuzatiile de RASISM! Ce se va intampla

Sebastian Coltescu a fost implicat intr-un scandal urias la meciul din grupele Champions League dintre PSG si Istanbul Basaksehir.

Arbitrul roman a fost acuzat de rasism, dupa ce a folosit expresia 'ala negru' in momentul in care incerca sa i-l indice lui Hategan pe Pierre Webo, antrenorul secund al turcilor. UEFA a deschis o investigatie, iar joi inspectorul UEFA a intocmit un raport prin care excludea acuzatiile de rasism, cu argumente clare.

Avocatul lui Coltescu, Josep Vandellos a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre situatia clientului sau si a dezvaluit ca nu s-a luat o decizie in cazul sau, insa au fost excluse acuzatiile de rasism.

"In momentul de fata, e important sa clarific ceva, noi nu avem o decizie in momentul asta. Noi avem rezultatul unui raport pregatit de inspectorul numit de UEFA sa cerceteze cazul.

Inainte sa inceapa procedura disciplinara, s-a facut un raport de catre un jurist numit de UEFA, care incadreaza faptele. Raportul s-a bazat pe mai multe interviuri. Inspectorul numit de UEFA a concluzionat ca nu exista o abatere de rasism.

Insa, a notificat Comisia de Disciplina ca lasa la latitudinea lor daca au existat alte abateri in cadrul articolului 11. Daca au fost alte abateri, daca meciul a inceput mai tarziu din cauza arbitrului.

Trebuie sa ne bucuram ca am scapat de acuzatiile de rasism, care sunt cele mai mericuloase, atat sportiv, cat si din punctul de vedere al imaginii.

Cuvintele folosite de catre antrenorul de la Basaksehir au fost extrem de dure, insa s-a intamplat ceva de genul. UEFA considera ca replica fost folosita ca un fel de comparatie. Eu cred ca sunt inacceptabile cuvintele folosite si e o insulta.

Trebuie sa intelegem ca traim vremuri mai sensibile in ceea ce priveste rasismul si xenofobia. Cei de la echipa adversa s-au folosit de asta.

Nu vom da inapoi, vom lupta cu tot ce avem, sunt convins ca avem dreptate", a spus Josep Vandellos la PRO X.