Reactia CATEGORICA a lui Craciunescu dupa decizia luata in UEFA in cazul lui Coltescu! "Au scaldat-o intr-un mod jalnic!"

UEFA a considerat ca arbitrul Sebastian Coltescu nu este rasist, astfel, el nu a fost penalizat.

Arbitrul craiovean nu va mai fi judecat in baza articolului 14, care prevedea suspendarea cu 10 etape pentru rasism. Cu toate acestea, el ar putea sa fie pedepsit pentru incalcarea articolelor 11 si 15 din Codul de Disciplina al UEFA, care se refera la 'comportament nesportiv/impropriu' si 'insultarea jucatorilor prezenti la meci'.

Dupa decizia UEFA, fostul arbitru, Ion Craciunescu, a reactionat si a criticat forul european pentru ca nu a luat nicio masura in legatura cu antrenorul secund de la Istanbul Basaksehir, Okan Buruk, care care a spus in timpul meciului: "in tara mea, romanii sunt tigani".

"Eu am sustinut de la inceput ca el nu poate fi acuzat de rasism niciodata, dar niciodata! Poate fi acuzat de faptul ca de faptul ca a folosit unele cuvinte neadecvate intr-un anumit moment de joc. Dupa parerea mea, UEFA a scaldat-o intr-un mod jalnic.

Cand antrenorul secund al echipei adverse, care i-a spus lui Coltescu 'gipsy' de vreo cateva ori, iar apoi l-a lasat sa stea pe banca dupa ce s-a jucat meciul, e inadmisibil... cand ei au avut o auditie a tot ceea ce a fost acolo. O a doua gafa e asta de a pune batista pe tambal. Pai, stai, frate! Da, a fost o exprimare neadecvata, dar jucatorii?", a spus Craciunescu pentru DigiSport.

UEFA a considera ca Okan Buruk nu este vinovat, deoarece vorbele sale, care se pot intelege foarte clar, reprezinta: "o opinie sau o sugestie catre arbitrul de rezerva, pentru ca termenii folositi de acesta puteau fi evitati.In consecinta, nu se vor lua masuri disciplinare impotriva domnului Buruk", se arata in raportul intocmit de UEFA.

