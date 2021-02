Reactia lui Eric dupa decizia luata de UEFA in cazul lui Coltescu: "S-a facut dreptate!"

UEFA a considerat ca arbitrul Sebastian Coltescu nu este rasist, astfel, el nu a fost penalizat.

Arbitrul craiovean a fost implicat intr-un scandal cu tenta rasista la meciul din grupele Champions League, PSG - Istanbul Basaksehir, care a a facut inconjurul lumii.

Partida de la Paris a fost oprita in minutul 14, dupa ce Coltescu l-a numit pe secundul turcilor, Pierre Webo, 'ala negru'. Totusi, forul european a considerat ca romanul nu a avut intentii rasiste si a decis sa nu il penalizeze.

Eric, cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1, a fost bucuros dupa verdictul dat de UEFA. De asemenea, brazilianul a vorbit frumos despre Sebastian Coltescu si a spus ca de fiecare data cand l-a arbitrat s-a intels bine cu el.

"Are un caracter frumos. De fiecare data cand am jucat intr-un meci arbitrat de el ne-am inteles bine. S-a facut dreptate, este foarte bine!", a spus Eric pentru Look Sport.

Comisia de Disciplina a UEFA a hotarat in urma raportului lingvistic ca expresiile pe care le-a folosit Sebastian Coltescu nu au conotatii peiorative.

