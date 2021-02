"S-a facut dreptate! Acum trebuie sa ne bucuram!" Prima reactie a avocatului lui Coltescu dupa verdictul dat de UEFA in cazul scandalului de la Paris

UEFA a luat o decizie in cazul scandalului de la Paris in care a fost implicat Sebastian Coltescu.

Arbitrul a scapat de acuzatia de rasism, forul european considerand ca 'ala negru' sau 'negrul ala' nu sunt expresii rasiste.

Dupa aflarea verdictului celor de la UEFA, Josep Vandellos, avocatul lui Coltescu, a vorbit despre ce urmeaza pentru clientul sau.

"Este un inceput bun fiindca am scapat de acuzatiile cele mai periculoase, si anume cele de rasism. In momentul de fata, in proces, nu este vorba de o posibila infractiune.

Procesul continua, dar au ajuns la concluzia ca nu putem vorbi de abaterea articolului 14, care are legatura cu rasismul. UEFA va analiza daca comportamentul lui Sebastian, in meci, a fost corect sau nu.

Raportul ajunge la concluzia ca nu exista o abatere de rasism. Acest raport pune Comisia de Disciplina sa analizeze daca ar putea fi vorba de o alta abatere, cum ar fi conduita. UEFA ne-a dat un terment sa depunem o pozitie in acest sens.

Am suferit, dar acum trebuie sa ne bucuram. S-a facut dreptate si s-a recunoscut ceea ce era evident pentru toti. Eu cred ca in maximum o luna o sa avem o decizie", a declarat avocatul lui Sebastian Coltescu, potrivit AS.ro.