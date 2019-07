Englezii au aflat tot: cati bani primeste Real pentru Bale si ce salariu ii ofera echipa lui Cosmin Olaroiu! Cifrele sunt incredibile

Gareth Bale este foarte aproape de a ajunge in China.

Jiangsu Suning, echipa pregatita de Cosmin Olaroiu, este viitoarea destinatie a galezului. Jurnalistii de la The Times au aflat detaliile afacerii, inclusiv salariul lui Bale.

Daca pana acum, presa internationala lansa astronomica suma de 1 milion de dolari pe saptamana, salariul lui Bale va fi in realitate de 25,67 milioane de euro pe an. La Real Madrid, Bale castiga 20,31 milioane de euro pe an.

Suma de transfer este una departe de pretentiile lui Florentio Perez. Conform sursei citate, chinezii vor plati 20,1 milioane de euro. Bale a mai o oferta din China: Shanghai Shenhua ii oferea insa un salariu de "doar" 25 de milioane de euro pe sezon.