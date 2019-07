E gata! Bale pleaca de la Real, Zidane a confirmat despartirea dupa ce fotbalistul l-a sfidat la ultimul meci!

Zidane si Bale sunt in conflict, iar antrenorul nu il mai vrea la echipa. Galezul a refuzat sa joace in ultimul meci.

Zinedine Zidane a revenit, luni, asupra transferului asteptat al lui Gareth Bale, respingand acuzatiile de "lipsa de respect" aduse de agentul atacantului galez, precizand ca acesta din urma nu a dorit sa joace pentru Real Madrid in meciul amical cu Bayern Munchen de sambata.

"In primul rand, nu a fost vorba de nicio lipsa de respect din partea mea", a declarat antrenorul Realului.

"In al doilea rand, Gareth nu s-a schimbat. El nu a vrut pentru ca clubul negocia transferul sau", a adaugat tehnicianul francez in legatura cu atacantul in varsta de 30 de ani, care nu a participat la infrangerea contra lui Bayern (1-3) de la Houston.

Fostul jucator al lui Tottenham, sosit in Spania in 2013 contra sumei de 100 milioane euro, nu mai intra in planurile lui Zidane.

Zidane a ramas insa evaziv in privinţa echipei la care ar putea ajunge Bale. "Sincer, nu stiu absolut nimic", a precizat antrenorul, intrebat in legatura cu un ipotetic schimb cu PSG care ar permite Realului sa-l aduca pe Neymar.