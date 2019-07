BOMBA MOMENTULUI in fotbalul mondial! Il schimba pe Zidane cu Olaroiu! ANUNT DE ULTIMA ORA in privinta lui Gareth Bale

Gareth Bale nu mai are viitor la Real Madrid!

Zidane a dat un raspuns clar in privinta plecarii galezului: "Lucram la transferul sau, speram sa se faca in cel mai scurt timp."

In afara lui Manchester United, care cauta o formula financiara convenabila pentru a-l aduce, Bale mai are optiuni reale doar in China. Conform Marca, echipa lui Cosmin Olaroiu, Jiangsu Suning, e cea mai hotarata sa-l aduca pe starul de 30 de ani!

Bale are un salariu de 17 milioane de euro pe sezon la Real Madrid, suma pe care Suning n-ar avea nicio problema sa i-o plateasca. Cele mai importante nume din lotul actual al lui Olaroiu sunt Eder (ex Inter) si Alex Teixeira (ex Sahtior). Pentru Bale mai exista variantele Shanghai Shenhua si Totetnham, insa nu la acelasi nivel salarial!

Gareth Bale joaca din 2013 la Real Madrid, care a platit 100 de milioane de euro catre Spurs pentru a-l aduce.