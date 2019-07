Gareth Bale ar putea deveni cel mai bine platit fotbalist din lume! Unde poate ajunge si ce salariu INCREDIBIL i se propune

Bale ar putea deveni cel mai bine platit fotbalist.

Zilele lui Gareth Bale la Real Madrid sunt numarate, iar acest lucru a fost confirmat si de Zidane, inaintea amicalului pe care "galacticii" l-au disputat impotriva celor de la Bayern Munchen, pierdut cu 1-3.

"Bale a fost lasat in afara lotului pentru ca Real vrea sa scape de el! Daca s-ar intampla asta maine, ar fi cel mai bun", a spus Zidane.

Potrivit jurnalistilor de la Mirror, Gareth Bale ar putea ajunge in China la Beijing Guoan, iar chinezii promit sa il faca cel mai bine platit fotbalist din lume. Ar urma sa primeasca un salariu de peste 1 milion de euro pe saptamana. In momentul de fata, la Real Madrid castiga 724.349 de euro pe saptamana.

Bale a venit la Real Madrid in 2013 de la Tottenham in schimbul a 101 milioane de euro. A castigat in tricoul madrilenilor un titlu de campion in Spania, o cupa a Spaniei, o Supercupa a Spaniei, 4 trofee Champions League, doua Supercupe ale Europei si doua Cupe Mondiale ale Cluburilor.

Clasamentul celor mai bine platiti jucatori din lume



1. Leo Messi - Venit Total: 130 milioane euro

2. Cristiano Ronaldo - Venit Total: 113 milioane euro

3. Neymar - Venit Total: 91.5 milioane euro

4. Antoine Griezmann - Venit Total: 44 milioane euro

5. Gareth Bale - Venit Total: 40.2 milioane euro

6. Andres Iniesta - Venit Total: 33 milioane euro

7. Alexis Sanchez - Venit Total: 30.7 milioane euro

8. Coutinho - Venit Total: 30 milioane euro

9. Ezequiel Lavezzi - Venit Total: 28.3 milioane euro

10. Luis Suarez - Venit Total: 28 milioane euro

11. Gerard Pique - Venit Total: 27 milioane euro

12. Toni Kroos - Venit Total: 26.3 milioane euro

13. Mesut Ozil - Venit Total: 25.8 milioane euro

14. Kylian Mbappe - Venit Total: 25 milioane euro

15. Oscar - Venit Total: 24.3 milioane euro

16. Kun Aguero - Venit Total: 24.3 milioane euro

17. Kevin De Bruyne - Venit Total: 23.5 milioane euro

18. Hulk - Venit Total: 23.4 milioane euro

19. Paul Pogba - Venit Total: 23.3 milioane euro

20. Sergio Ramos - Venit Total: 23 milioane euro