Academia Hagi e cea mai bună rampă de lansare din țară și fix asta ar trebui să ne dea de gândit! Pentru că, dacă s-ar face o listă a jucătorilor care au pornit de aici, cu surle și trâmbițe, pentru a eșua la prima experiență externă, ne-am lua cu mâinile de cap!

În această categorie se află și Enes Sali (20 de ani). În care conducătorii fotbalului românesc, dar și Gheorghe Hagi au văzut un potențial uriaș. Atât de mare a fost isteria în jurul jucătorului, încât i s-a oferit debutul în echipa națională a României, la vârsta de 15 ani, 8 luni și 22 de zile! Se întâmpla în noiembrie 2021, la o victorie cu Liechtenstein (2-0), în preliminariile Mondialului din 2022. La vremea respectivă, cu Mirel Rădoi pe banca primei reprezentative, ne-am grăbit să-l facem tricolor pe Enes Sali, ca să nu ni-l „fure“ canadienii! Pentru că născut, la Ontario, aripa stânga era un jucător eligibil și pentru selecționata „Frunzei de arțar“.

La ce a făcut însă Enes Sali, în continuarea carierei sale, canadienii n-au pierdut nimic!