Academia Hagi e cea mai bună rampă de lansare din țară și fix asta ar trebui să ne dea de gândit! Pentru că, dacă s-ar face o listă a jucătorilor care au pornit de aici, cu surle și trâmbițe, pentru a eșua la prima experiență externă, ne-am lua cu mâinile de cap!
În această categorie se află și Enes Sali (20 de ani). În care conducătorii fotbalului românesc, dar și Gheorghe Hagi au văzut un potențial uriaș. Atât de mare a fost isteria în jurul jucătorului, încât i s-a oferit debutul în echipa națională a României, la vârsta de 15 ani, 8 luni și 22 de zile! Se întâmpla în noiembrie 2021, la o victorie cu Liechtenstein (2-0), în preliminariile Mondialului din 2022. La vremea respectivă, cu Mirel Rădoi pe banca primei reprezentative, ne-am grăbit să-l facem tricolor pe Enes Sali, ca să nu ni-l „fure“ canadienii! Pentru că născut, la Ontario, aripa stânga era un jucător eligibil și pentru selecționata „Frunzei de arțar“.
La ce a făcut însă Enes Sali, în continuarea carierei sale, canadienii n-au pierdut nimic!
Al-Riyadh a anunțat plecarea lui Enes Sali
În cariera fostului jucător al Farului a existat, de fapt, un singur câștigător: Gheorghe Hagi (61 de ani). Pentru că, în ianuarie 2024, acesta a reușit să-l vândă pe Enes Sali, la FC Dallas, în schimbul sumei de 2,780,000 de euro!
Ce au primit americanii după acest transfer? Un fotbalist care, în mai bine de doi ani, n-a devenit suficient de bun pentru a evolua în Major League Soccer (MLS). De fapt, singurele apariții ale românului, la FC Dallas, două la număr, au fost în niște competiții obscure: Cupa Ligii și MLS Cup Play-offs. De asemenea, Enes Sali a adunat 30 de meciuri în MLS Next Pro, o întrecere pentru formațiile secunde din MLS.
În aceste condiții, în disperare de cauză, americanii au început să-l tot împrumute pe fostul star al Farului. Prima dată, Enes Sali a petrecut o jumătate de sezon, în 2025, la Al-Riyadh (Arabia Saudită). Tot aici a revenit, în ianuarie 2026, pentru o a doua aventură arabă. Care tocmai s-a încheiat.
În ultima etapă din Saudi Pro League, în urma rezultatelor înregistrate, Al-Riyadh s-a salvat, in extremis, de la retrogradare, prinzând poziția a 15-a, ultima care a asigurat rămânerea în Saudi Pro League.
În meciul Al-Riyadh – Al-Okhdood (1-0), care a adus salvarea de la retrogradare, Enes Sali n-a fost nici măcar în lotul gazdelor! Iar după această partidă, clubul saudit a anunțat despărțirea de fotbalistul român căruia i-a expirat împrumutul de la FC Dallas.
„Mulțumim, Enes Sali și mult succes în continuare“, a transmis Al-Riyadh pe rețelele de socializare.
În partea a doua a campionatului saudit, Sali a avut niște cifre care vorbesc de la sine: 13 meciuri, 592 de minute pe teren, 0 goluri și 1 pasă de gol. El va reveni acum, la FC Dallas, urmând ca americanii să ia o nouă decizie în privința jucătorului cu care au luat o veritabilă „țeapă“.