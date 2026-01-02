Drum liber pentru Louis Munteanu în MLS! DC United s-a despărțit de vedeta din atac

''Al Wahda FC a anunţat semnarea unui contract cu jucătorul belgian Christian Benteke, ca parte a planurilor de management de îndeplinire a necesităţilor echipei şi de consolidare a factorilor pentru obţinerea succesului în faza următoare'', a transmis, într-un comunicat, clubul Al Wahda.

Jucătorul născut la Kinshasa şi-a început cariera la Genk, în 2007, înainte de a se alătura clubului englez Aston Villa în anul 2012.

A jucat apoi la Liverpool şi la Crystal Palace înainte de a se muta la formaţia DC United, în Statele Unite, în 2022.

Atacantul de 35 de ani a confirmat, în această săptămână, plecarea sa de la formaţia din MLS, după trei ani, printr-un mesaj postat pe o reţea de socializare.

Agerpres

