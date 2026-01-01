CFR Cluj n-a stat pe gânduri! Alibek vine în locul lui Louis Munteanu în Ardeal

CFR Cluj n-a stat pe g&acirc;nduri! Alibek vine &icirc;n locul lui Louis Munteanu &icirc;n Ardeal Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii aduc un nou vârf pentru a acoperi golul lăsat de românul plecat în MLS.

TAGS:
aliev alibekCFR ClujDaniel Panculouis munteanuDC United
Din articol

CFR Cluj nu rămâne descoperită în atac după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în Statele Unite, la D.C. United. 

Trupa din Ardeal îl aduce pe Alibek Aliev, un atacant de 29 de ani, înalt de 1,90 m, care vine liber de contract, după ce a reziliat cu suedezii de la Osters, echipă pentru care evolua din iarna lui 2024, informează GSP.

Alibek vine în locul lui Louis Munteanu

Aliev Alibek, născut în Makhachkala (Rusia) și deținător de cetățenie suedeză, a crescut la juniorii lui IF Elfsborg și a trecut pe la formații precum ȚSKA Moscova, FF Jaro, GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS și FC Trollhättan, unde a avut cele mai bune perioade ale carierei (50 de goluri în 87 de meciuri). În acest sezon a evoluat o singură dată, marcând în Cupa Suediei pe 9 septembrie.

În urma transferului lui Munteanu, CFR Cluj a obținut o sumă importantă, în timp ce atacantul român de 23 de ani se pregătește să debuteze în MLS pe 22 februarie, contra lui Philadelphia Union. Munteanu a adunat 63 de meciuri, 28 de goluri și 9 assist-uri pentru „feroviari”, fiind cumpărat de la Fiorentina în 2024 pentru 2,3 milioane de euro.

Alibek Aliev are o cotă de piață de 350.000 de euro și se va alătura echipei pregătite de Daniel Pancu în cantonamentul din Spania, reprezentând a doua achiziție a iernii după extrema de 18 ani, Denis Crișan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
&Icirc;ntrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: &rdquo;Asta o să fac dacă &icirc;l văd&rdquo;
Întrebat despre Abramovich, Adrian Mutu a răspuns fără ocolișuri: ”Asta o să fac dacă îl văd”
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Anthony Joshua a petrecut Revelionul &icirc;n spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
Anthony Joshua a petrecut Revelionul în spital! Pugilistul riscă să nu mai boxeze niciodată
ULTIMELE STIRI
Rivala lui Chivu din Serie A se &icirc;ntărește! Napoli transferă direct de la Bayern
Rivala lui Chivu din Serie A se întărește! Napoli transferă direct de la Bayern
Sorin Bobeică, IT-istul rom&acirc;n c&acirc;știgător de Half Ironman! El e talismanul meu / Recunosc, am emoții
Sorin Bobeică, IT-istul român câștigător de Half Ironman! "El e talismanul meu" / "Recunosc, am emoții"
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea
Emanuel Gyenes, la startul legendarului Raliu Dakar: casca specială pe care o va avea
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: &bdquo;Mergea &icirc;n taberele de rromi să predea italiană copiilor&rdquo;

Massimo Moratti, dezvăluiri despre Chivu: „Mergea în taberele de rromi să predea italiană copiilor”

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: &rdquo;Mai aducem 2-3&rdquo;

Transferuri pe bandă rulantă pentru o echipă din Superligă! A prezentat deja doi jucători: ”Mai aducem 2-3”



Recomandarile redactiei
Rivala lui Chivu din Serie A se &icirc;ntărește! Napoli transferă direct de la Bayern
Rivala lui Chivu din Serie A se întărește! Napoli transferă direct de la Bayern
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: &bdquo;100%! Plătesc bani&rdquo;
Gigi Becali a anunțat primul transfer pregătit de FCSB pentru 2026: „100%! Plătesc bani”
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
Sergio Ramos semnează! Revenire de senzație
Antrenorul rom&acirc;n i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: &bdquo;Mi-au prelungit contractul pe 2 ani&rdquo;
Antrenorul român i-a refuzat pe saudiți și a dat lovitura: „Mi-au prelungit contractul pe 2 ani”
Sorin Bobeică, IT-istul rom&acirc;n c&acirc;știgător de Half Ironman! El e talismanul meu / Recunosc, am emoții
Sorin Bobeică, IT-istul român câștigător de Half Ironman! "El e talismanul meu" / "Recunosc, am emoții"
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de &icirc;ncepere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul &rdquo;11&rdquo; folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: &rdquo;Cel mai bun după plecarea lui Coman&rdquo;
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu &icirc;și explică criza de nervi: Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
CITESTE SI
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

stirileprotv Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: &bdquo;Este un semn de apartenenţă&rdquo;

stirileprotv Bulgaria a trecut oficial la euro la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană: „Este un semn de apartenenţă”

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!