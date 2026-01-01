CFR Cluj n-a stat pe gânduri! Alibek vine în locul lui Louis Munteanu în Ardeal

CFR Cluj nu rămâne descoperită în atac după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în Statele Unite, la D.C. United.



Trupa din Ardeal îl aduce pe Alibek Aliev, un atacant de 29 de ani, înalt de 1,90 m, care vine liber de contract, după ce a reziliat cu suedezii de la Osters, echipă pentru care evolua din iarna lui 2024, informează GSP.



Alibek vine în locul lui Louis Munteanu



Aliev Alibek, născut în Makhachkala (Rusia) și deținător de cetățenie suedeză, a crescut la juniorii lui IF Elfsborg și a trecut pe la formații precum ȚSKA Moscova, FF Jaro, GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS și FC Trollhättan, unde a avut cele mai bune perioade ale carierei (50 de goluri în 87 de meciuri). În acest sezon a evoluat o singură dată, marcând în Cupa Suediei pe 9 septembrie.

