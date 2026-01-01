SPECIAL Louis Munteanu, adevărul dureros din spatele plecării în America: ce arată „transferul anului“

Amir Kiarash
Un fotbalist de 23 de ani, un star al Superligii, urmează să semneze cu DC United, după ce va efectua vizita medicală, în Elveția. Această mutare vine, din păcate, ca o „palmă“ menită să ne trezească la realitate. Încă o dată!

S-a îndeplinit dorința lui Louis Munteanu, în ultima zi din 2025! Pentru că, după jumătate de an, în care a plâns, la propriu și la figurat, după un transfer în străinătate, în sfârșit, vedeta CFR-ului, cu un comportament infantil – vezi cazul cu tricoul FCSB-ului! – și-a atins scopul.

Dincolo de declarațiile triumfătoare ale celor care au intermediat acest transfer, rămâne un adevăr dureros. Atât pentru Louis Munteanu, cât și pentru fotbalul nostru. Pe scurt: ne umflăm jucătorii cu pompa, îi „vopsim“, dar cam degeaba. Realitatea de la firul ierbii ne ia la „palme“.

Italienii l-au „citit“ bine pe Louis Munteanu: jucător de ligă mică!

În ultima jumătate de an, cei de la CFR s-au tot lăudat că de Louis Munteanu se interesează echipe din Spania și Franța. Finalmente însă, atacantul român a semnat cu DC United. Adică, o echipă obscură, care a terminat sezonul recent încheiat din Major League Soccer pe ultimul loc: 30 din 30!

Să ajungi la o asemenea formație, după ce ai fost „plimbat“ pe la formații din Ligue 1 și La Liga, asta da „performanță“. Una care, din păcate, tocmai a confirmat că italienii l-au „citit“ bine pe Louis Munteanu. 

Între 2020 și 2022, marea vedetă a fotbalului românesc a fost, la Fiorentina. Perioadă în care n-a jucat nici măcar un minut la echipa mare. Toate aparițiile sale, în acest interval, au fost la Fiorentina Primavera, echipa de sub 21 de ani. Aici, Louis Munteanu a adunat 40 de meciuri, 13 goluri și 4 pase de gol. Cifre bune, la prima vedere, însă fotbalul de nivel înalt presupune niște calități pe care italienii nu le-au remarcat la vârful român. Și, de aceea, l-au trimis înapoi în România. Mai întâi, la Farul, sub forma de împrumut, iar apoi, la CFR Cluj, în schimbul unui transfer de 2,3 milioane de euro, în iulie 2024.

În această afacere, Fiorentina a câștigat 500,000 de euro, cât a fost diferența între suma plătită pentru aducerea lui Louis Munteanu și cea încasată pentru vânzarea sa. Dar, în mod cert, un club din Serie A n-a căutat un câștig financiar, în această tranzacție. 500,000 de euro înseamnă niște „mărunțișuri“ pentru o grupare precum Fiorentina.

Mai mult ca sigur, italienii s-au convins că Louis Munteanu nu e de Serie A și nici nu va fi, în viitorul apropiat.

Acum, transferul atacantului la ultima clasată din Major League Soccer demonstrează că șefii Fiorentinei nu s-au înșelat. Cum nu s-au înșelat nici în cazul lui Ianis Hagi (foto, sus), pe care l-au avut în curte și pe care l-au trimis înapoi, la Farul.

Astăzi, la 27 de ani, Ianis Hagi joacă la un etalon al mediocrității fotbalistice: Alanyaspor, locul 10 din 18 în Turcia.

Vedetele noastre eșuează la un nivel tot mai scăzut

Plecarea lui Louis Munteanu, un star al Superligii, în America, lungește doar lista deziluziilor noastre fotbalistice. Pentru că vedem tot mai des, cum vedetele din campionatul nostru intern sunt incompatibile cu fotbalul mare.

Un alt exemplu dureros, în acest sens, e Florinel Coman (27 de ani). În ultimele sale două sezoane, la FCSB, acesta avea niște cifre fantastice: 82 de meciuri, 29 de goluri si 22 de pase de gol.

Acum, Florinel Coman tocmai a încheiat un 2025, în care și-a trecut în cont 3 goluri, 1 pasă de gol și atât. Iar asta la Al-Gharafa (Qatar) și la Cagliari (Italia), unde mai mult n-a jucat decât a jucat.

