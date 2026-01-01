Transferul lui Louis Munteanu, de la CFR Cluj la DC United, a fost subiectul zilei, în presa sportivă din România, în ultimele 24 de ore.

Confirmarea acestei mutări, cu lux de amănunte și cu reacții, a declanșat o veritabilă „furtună“ mediatică la noi. Ecourile ei au continuat și astăzi, când au apărut zeci de alte articole, în online-ul românesc, despre subiectul Louis Munteanu.

Această „avalanșă“ mediatică de la noi are două explicații concrete. În primul rând, suntem într-o perioadă de pauză competițională, majoritatea campionatelor de top s-au oprit - cu excepția Premier League care se vede pe VOYO inclusiv diseară -, și, pe scurt, e criză de știri. În plus, Louis Munteanu e un star al Superligii din România. „Telenovela“ plecării sale de la CFR a creat multe episoade din vară până acum.

Louis Munteanu, anonimat total în America

Din păcate pentru vârful CFR-ului, acest transfer la DC United vine „la pachet“ cu o veste proastă. Pentru că, în America, Louis Munteanu își pierde statutul de vedetă pe care îl avea în România.

Confirmarea acestei realități o primim, când vedem cum a fost tratat acest transfer de presa americană. În ultimele 24 de ore, în care subiectul a „bubuit“ la noi, în Statele Unite s-a scris un singur text mai mare despre Louis Munteanu. Vorbim despre articolul din The Athletic, care a fost preluat și de New York Times.

De remarcat că, în America, Soccer-ul, cum spun localnicii la fotbal, nu e nici măcar în primele patru cele mai populare sporturi. Iar în Major League Soccer, întrecerea fotbalistică din America, evoluează niște jucători, precum Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suarez sau Hugo Lloris. Firește, în fața lor Louis Munteanu cade într-un anonimat total, după ce a și semnat cu ultima clasată din sezonul recent încheiat.

