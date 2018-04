Moldova - Romania, marti, 19:00, PRO X | Driblingul anului vine de la fotbal feminin! FABULOS: "Ronalda" din nationala Portugaliei a reusit un moment magic. VIDEO

Moldova - Romania, pentru calificarea la Mondialul de fotbal feminin, e marti seara, 19:00, IN DIRECT la PRO X



Cea mai buna jucatoare a Portugaliei il poate provoca oricand pe Ronaldo la un concurs de driblinguri!

Ea a reusit un dribling fantastic in ultimul meci al nationalei. Adversarele din Belgia n-au inteles nimic!



Si romancele o vor intalni in batalia pentru Mondial. Romania e in grupa cu Portugalia, Italia, Belgia si Moldova.



Maine seara de la 19:00, la PRO X, romancele joaca cu Moldova la Chisinau!