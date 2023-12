Vadim Rață, internaționalul moldovean care evoluează la FC Voluntari, a ratat calificarea la Euro 2024, în ultimul meci al grupei, după înfrângerea cu Cehia (0-3), după o campanie de calificare istorică pentru naționala de peste Prut. Mijlocașul spune acum că va ține pumnii reprezentativei României și ar vrea chiar să fie în tribune, ca simplu fan, la meciurile "tricolorilor".

"Am trecut peste dezamăgirea ultimului meci de la echipa națională"

"A fost un an destul de ok și sper să se termine la fel. Trebuie să obținem la club maximum din ce a rămas. Sezonul trecut am jucat barajul de Conference League, ținând cont și de meciurile pe care le-am avut la echipa națională, eu zic că e un an reușit. Sunt mulțumit că sunt sănătos și am obținut ce am obținut în 2023.

Am trecut peste dezamăgirea ultimului meci de la echipa națională. Sincer, parcă am trecut destul de ușor. Pentru că, dacă mă întreba cineva la început că putem ajunge atât de departe, nu credeam. Am trăit un mic vis, dar am uitat de el.

Ne-a ajutat un pic și campionatul românesc. Suntem câțiva jucători, nucleul, care venim din România. Sincer, Republica Moldova nu poate să dea naționalei foarte mulți jucători, de exemplu ca naționala României. Nu ai prea mult de unde alege, cei care suntem acum ne cunoaștem de mici copii. Am crescut și suntem o familie mai mare.

"Sper că o să am liber ca să văd meciurile României pe viu"

Nu am o altă favorită pentru turneul final, cu siguranță o să le țin pumnii jucătorilor României. Sunt aici, locuiesc aici de patru ani, chiar m-am atașat foarte mult de România. Sunt mulțumit pentru ceea ce îmi oferă și o să-i susțin cu tot ce pot eu și cum pot eu pe jucători, și pe staff, și pe toată țara.

Sper că o să am liber ca să văd meciurile de la Euro 2024 pe viu (râde). Eu aș vrea, dar cu programul ăsta al nostru, nu am reușit să văd din tribune niciun meci frumos. Am jucat meciuri frumoase, dar aș vrea și eu să vizitez un meci mare, ca un simplu fan. La un Campionat European sau unul Mondial, sau la un meci de Premier League. Cu programul nostru nu am reușit până acum și sper să-mi reușească vara aceasta. Am câteva tricouri pe care încerc să le colecționez. Dar cu Germania, cu România nu am, trebuie să le cer la băieți", a declarat Vadim Rață.

Rață joacă de patru ani în România

Vadim Rață (30 de ani) este născut la Chișinău și a jucat pentru Sheriff 2 Tiraspol (2010-2011), Sheriff Tiraspol (2011-2015), FC Tiraspol (2015, împrumutat), Zaria Bălți (2016, împrumutat / 2016-2017), Speranța Nisporeni (2016), Milsami Orhei (2018), Chindia Târgoviște (2019-2021), FCSB (2022) și FC Voluntari (2021-2022, 2022-prezent). Are 43 de meciuri și 2 goluri pentru naționala de seniori a Moldovei, cu care a fost aproape de calificarea la Euro 2024.

În palmares are titlul de campion în Moldova (2011-2012, 2012-2013), Cupa Moldovei (2017-2018 / + încă o finală jucată, 2016-2017), o promovare în Liga 1 (2018-2019) și o finală de Cupa României (2021-2022). Poate evolua ca închizător, mijlocaș central coordonator și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 1 milion de euro, în acest moment. Mai are contract cu FC Voluntari până în iunie 2025.

Foto - Getty Images