"A gresit baiatu' stickul". Halucinant! Sefii lui Juventus dau vina pe crainicul stadionului din Voluntari. EXCLUSIV: REACTIA OMULUI CARE A PUS MELODIA

Paul Terteleac, directorul general al lui Juventus Bucuresti, a oferit prima explicatie pentru momentul socant de la meciul cu Sepsi OSK.

UPDATE | Crainicul stadionului din Voluntari a vorbit pentru www.sport.ro, dupa ce oficialii lui Juventus au aruncat vina asupra lui.

"Cei de la Juventus mi-au dat stick-ul, stiam ca vor sa puna printre altele si imnul Romaniei. Eu doar am luat stick-ul, l-am pus, si a inceput la un moment dat cantecul acela.

A durat 10-15 secunde si apoi am inchis imediat.

Poate am si eu 10% din vina... Am dat drumul la acel stick si eram preocupat sa fac foile de joc, a fost o clipa de neatentie. Imi pare rau pentru acest incident, dar nu am avut habar de ce se afla pe acel stick. Era stick-ul celor de la Juventus", a spus Mihai Gheorghe

"A gresit baiatu' sticku'". Asa explica sefii lui Juventus momentul incredibil dinaintea meciului cu Sepsi OSK, cand in boxele stadionului din Voluntari s-a auzit o melodie cu versuri obscene la adresa etinicilor maghiari.

Paul Terteleac, directorul general al lui Juventus, a vorbit pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

"Conform protocolului pe care il avem cu cei de la FC Voluntari pentru folosirea arenei, noi am luat si crainicul lor. E un baiat care se numeste Gheorghe Mihai. Eu eram la stadion, dar nu ascultam ce muzica se da la statie, cand am fost sesizat de observatorul partidei, Constantin Statescu.

Baiatul pusese din greseala un alt stick fata de cel pe care i l-am dat noi! A fost o greseala regretabila. Noi ne-am purtat foarte frumos cu oaspetii nostri. Puteti lua legatura cu ei, ne-am comportat exemplar. Observatorul partidei va face un raport, iar cazul va ajunge probabil la Comisia de Disciplina", a spus Terteleac.