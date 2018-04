Becali, din nou la meci, dupa ce si-a luat pauza in ultima luna! "Am fost aseara in cantonament, le-am spart ouale! Imi ziceau ca e de fier!"  

Gigi Becali a mers sa vada Steaua - Craiova de pe stadion. El a dezvaluit ca a mers inaintea partidei in cantonamentul echipei.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

"Nu am fost la ultimele meciuri pentru ca a fost post, au fost sarbatorile. Nu am vrut. Era si frig...

Am vrut sa ma detasez putin.

E bine ca s-a incurcat CFR-ul, e posibil orice. Nu mai vreau sa fac declaratiile pe care le faceam, ca lui Dumnezeu nu-i place. Daca nu mai fac declaratiile alea, ne ajuta Dumnezeu. Daca te lauzi, te incurca Dumnezeu.

E posibil orice!

Vorbind logic, noi avem lot mai valoros si jucam acasa, dar vom vedea ce va fi.

Probabil Cristi Tanase face faza defensiva mai bine, asa s-a gandit Dica. Mi-a zis ca la antrenamente e primul, ca e un exemplu. De aia l-a ales.

Ieri am fost la echipa si i-am zis lui Florinel in fata intregii echipe ca el e cel mai talentat. Dar i-am zis ca s-ar putea sa ramana doar cu talentul daca nu munceste.

Am ras, am glumit cu ei. Am ales un ou, i-am ciocanit pe toti! La rand! Imi ziceau ca e din fier, ca e din lemn. Le-am aratat ca nu era.

Aseara am inteles ca s-au bucurat cu totii la golul Astrei. Tanase si Balasa nu au putut sa stea la meci de emotii", a spus Becali inainte de Steaua - Craiova.