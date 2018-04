De data asta nu i-a mai intrat nimic! Ibrahimovic s-a enervat la al doilea meci in MLS, echipa sa a luat bataie. VIDEO  

Ibrahimovic s-a enervat la ultimul meci din America. Nu i-a intrat nimic si n-a reusit sa-si salveze echipa, care a luat bataie acasa!

Ibrahimovic a fost zeu la primul meci pentru LA Galaxy, dar in al doilea nu i-a mai iesit nimic! Suedezul a incercat sa inscrie de la mare distanta si in meciul cu Kansas City, dar portarul a scos tot.



LA Galaxy a fost invinsa cu 0-2 acasa de Kansas. Din America, Zlatan s-a bucurat pentru victoria lui United in derby-ul cu City. Guardiola a odihnit titularii pentru batalia cu Liverpool, care e marti, de la 21:45, la ProTV.