Atacantul lui Real Madrid a marcat un gol spectaculos cu capul în victoria Spaniei cu 4-0 în fața Danemarcei, în preliminariile Campionatului European U17.
Băiatul lui Marcelo s-a făcut mare
Enzo, care a ales să reprezinte naționala Spaniei în detrimentul selecționatei Braziliei, a înscris golul #3 în minutul 67 printr-o lovitură de cap puternică și precisă.
Tânărul atacant, deja căpitan și cu aproape 150 de goluri înscrise la academia Real Madrid, este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.
Echipa U17 a Spaniei și-a asigurat deja calificarea în faza următoare a competiției după un 5-0 categoric cu Letonia, meci în care au strălucit alți tineri precum Ebrima Tunkara (15 ani) și Roberto Tomás (Barcelona).
România U17 a strălucit cu jucători de la Real Madrid, Lazio, AC Milan și FCSB
Naționala U17 a României a oferit o demonstrație de forță în preliminariile pentru Campionatul European din 2025.
„Tricolorii” lui Mircea Diaconescu au spulberat selecționata asemănătoare a Azerbaidjanul, scor 5-1, într-un meci disputat în Franța, pe „Stade du Bourret”.
Eduardo Corlat, fundașul stânga al celor de la Real Madrid U17, a fost printre cei mai buni oameni de pe teren.
Tânărul madrilen a înscris și un gol superb, în minutul 65. Alături de el, Alex Miloiu, de la Lazio U18, a dominat duelurile din apărare, în timp ce Ryan Rusu (AC Milan U17) și Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach U17) au adus prospețime și creativitate pe final de meci.
România a început ezitant și a fost condusă în minutul 20, după reușita lui Bashirov. Reacția a fost însă rapidă și Niculcea a egalat patru minute mai târziu, iar Marincean, vârful de la Farul Constanța, a întors scorul înainte de pauză, cu o execuție elegantă. În repriza secundă, Corlat, Rusu și același Rusu din nou, în prelungiri, au completat recitalul ofensiv.
În urma acestui rezultat, România U17, antrenată de Mircea Diaconescu, a încheiat pe poziția secundă și va evolua anul viitor în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.