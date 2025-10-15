Enzo, care a ales să reprezinte naționala Spaniei în detrimentul selecționatei Braziliei, a înscris golul #3 în minutul 67 printr-o lovitură de cap puternică și precisă.

Atacantul lui Real Madrid a marcat un gol spectaculos cu capul în victoria Spaniei cu 4-0 în fața Danemarcei, în preliminariile Campionatului European U17.

🤗 ¿Han dicho tres? ¡Han dicho TRES! 🎉 ¡Enzo Alves marca el tercero de la sub-17 ante Dinamarca y hace vibrar a la grada del Matapiñonera! 🇩🇰 🆚 🇪🇸 | 0-3 | 67' 🔴 ¡En directo! > https://t.co/7HAk9LvDPr #NuestraBase | #SUB17 pic.twitter.com/glqvPITtuY

Tânărul atacant, deja căpitan și cu aproape 150 de goluri înscrise la academia Real Madrid, este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.



Echipa U17 a Spaniei și-a asigurat deja calificarea în faza următoare a competiției după un 5-0 categoric cu Letonia, meci în care au strălucit alți tineri precum Ebrima Tunkara (15 ani) și Roberto Tomás (Barcelona).

România U17 a strălucit cu jucători de la Real Madrid, Lazio, AC Milan și FCSB

Naționala U17 a României a oferit o demonstrație de forță în preliminariile pentru Campionatul European din 2025.



„Tricolorii” lui Mircea Diaconescu au spulberat selecționata asemănătoare a Azerbaidjanul, scor 5-1, într-un meci disputat în Franța, pe „Stade du Bourret”.



Eduardo Corlat, fundașul stânga al celor de la Real Madrid U17, a fost printre cei mai buni oameni de pe teren.

Tânărul madrilen a înscris și un gol superb, în minutul 65. Alături de el, Alex Miloiu, de la Lazio U18, a dominat duelurile din apărare, în timp ce Ryan Rusu (AC Milan U17) și Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach U17) au adus prospețime și creativitate pe final de meci.



România a început ezitant și a fost condusă în minutul 20, după reușita lui Bashirov. Reacția a fost însă rapidă și Niculcea a egalat patru minute mai târziu, iar Marincean, vârful de la Farul Constanța, a întors scorul înainte de pauză, cu o execuție elegantă. În repriza secundă, Corlat, Rusu și același Rusu din nou, în prelungiri, au completat recitalul ofensiv.



În urma acestui rezultat, România U17, antrenată de Mircea Diaconescu, a încheiat pe poziția secundă și va evolua anul viitor în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

