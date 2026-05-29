SIMONA — Povestea Unui Vis este o mini-serie documentară în două părți, realizată cu ocazia retragerii sportivei, care surprinde unul dintre cele mai vulnerabile capitole din viața acesteia, momentul în care începe să descopere, pentru prima dată, ce înseamnă viața dincolo de tenis. Din 12 iunie, abonații VOYO pot urmări SIMONA — Povestea Unui Vis.

Cele două părți ale mini-seriei vor acoperi pe de-o parte drumul jucătoarei de tenis către statutul de numărul 1 mondial, și pe de alta, ultimele zile ale Simonei ca sportiv profesionist și primul contact real cu noua ei viață, cea de după tenis. Imagini rare de arhivă, interviuri exclusive cu familia Simonei și cu oameni care au avut un impact puternic asupra carierei sale, precum Darren Cahill, antrenorul care a contribuit decisiv la transformarea ei într-o campioană mondială, sau Ion Țiriac, ce va vorbi despre caracterul și performanța ei. Documentarul apare în contextul evenimentului oficial de retragere pe care sportiva îl va avea în cadrul Sports Festival ce va putea fi urmărit la PRO TV în data de 13 iunie, de la ora 17:00.

Regizorul și producătorul seriei documentar, Remus Achim, este cunoscut pentru mai multe proiecte dedicate sportului, precum Il Fenomeno — Adrian Mutu, În Inima Naționalei sau Generația de Suflet. Toate pot fi urmărite în prezent pe VOYO.

Despre noul său proiect, Remus Achim declară: „SIMONA – Povestea unui Vis nu este un film biografic. Nu urmărește cariera și trofeele Simonei Halep, ci omul din spatele performanței. Este un film despre liniștea de după zgomot. Despre viața dincolo de tenis. Despre fragilitatea pe care rareori o vedem la cei pe care îi considerăm invincibili. M-a surprins sensibilitatea ei, relația cu familia și felul în care încearcă acum să se bucure de lucruri simple: timp liber, liniște, libertatea de a nu mai demonstra nimic nimănui. Simona inspiră nu doar prin trofee, ci prin disciplină, ambiție și puterea de a merge mai departe. Acest film vorbește despre succes, fragilitate, cădere și curajul de a începe un nou capitol. Nu este finalul unei cariere. Este începutul unei noi vieți”.

Dincolo de cele mai mari arene ale lumii, trofee și aplauze răsunătoare, SIMONA – Povestea unui vis surprinde tranziția către o nouă etapă a vieții, una mai liniștită și mai sinceră. Din 12 iunie, o mini-serie documentar de neratat, exclusiv pe VOYO.