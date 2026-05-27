Olympiacos Pireu a câştigat la Atena al patrulea său trofeu din Euroliga, primul după o aşteptare de 13 ani, după ce a învins-o pe Real Madrid cu 92-85.

Meciul a fost transmis în exclusivitate de VOYO.

La 80-80, grecii au răspuns perfect și au reușit să înscrie opt puncte la rând, care au decis în cele din urmă trofeul.

Real Madrid, care este deţinătoarea recordului de trofee în Euroliga (11), a fost aproape să egaleze cu 13 secunde rămase, când scorul era 85-88, dar ratarea lui Andres Feliz a fost urmată de aruncările libere fructificate de Alec Peters.

Americanul Alec Peters și francezul Evan Fournier, ambii foști jucători în NBA, au fost cei mai buni oameni de la campioana Olympiacos.

Finala a fost o reeditare a duelului dramatic din 2023, câștigat atunci de Real Madrid.

În semifinalele din acest sezon de Euroligă, Olympiacos a eliminat-o pe Fenerbahce Istanbul, deținătoarea trofeului, cu 79-61, iar Real Madrid a dispus de Valencia Basket cu 105-90.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.