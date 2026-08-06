CFR Cluj - Tromso, live text de la 19:30 pe Sport.ro | Duel tare pentru formația patronată de Neluțu Varga

După calificarea în fața lui FC Alashkert, CFR Cluj se va duela cu Tromsø pentru accederea în play-off-ul UEFA Conference League. Manșa tur va avea loc pe stadionul din Gruia, ca returul să se dispute în Norvegia.

CFR Cluj - Tromsø, meci important pentru calificarea în Conference League

Calificarea în grupele europene este extrem de importantă pentru CFR Cluj. Este binecunoscut faptul că formația din Gruia întâmpină probleme financiare mari, astfel că Neluțu Varga se bazează pe echipa sa pentru ca perioada grea să treacă.

Totuși, adversarul nu este unul de neglijat. Tromsø este una dintre cele mai cunoscute formații din Norvegia, astfel că „dubla” se anunță a fi una de foc. Mai mult decât atât, cealaltă echipă din oraș, U Cluj, a fost deja eliminată de Brann, formație ce evoluează în campionatul norvegian, din cupele europene.

Antonio Folha va trimite cu siguranță cel mai bun „11”, în condițiile în care manșa retur va fi cu siguranță mult mai dificilă. De amintit este faptul că anul trecut „feroviarii” au fost eliminați din competiție tot de o echipă nordică: Hacken.