CFR Cluj - Tromso, live text de la 19:30 pe Sport.ro | Duel tare pentru formația patronată de Neluțu Varga

CFR Cluj - Tromso, live text de la 19:30 pe Sport.ro | Duel tare pentru formația patronată de Neluțu Varga Europa League
Iulian Stoica
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CFR Cluj - Tromsø va avea loc în Gruia, în prima partidă din al treilea tur al UEFA Conference League.

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După calificarea în fața lui FC Alashkert, CFR Cluj se va duela cu Tromsø pentru accederea în play-off-ul UEFA Conference League. Manșa tur va avea loc pe stadionul din Gruia, ca returul să se dispute în Norvegia.

CFR Cluj - Tromsø, meci important pentru calificarea în Conference League

Calificarea în grupele europene este extrem de importantă pentru CFR Cluj. Este binecunoscut faptul că formația din Gruia întâmpină probleme financiare mari, astfel că Neluțu Varga se bazează pe echipa sa pentru ca perioada grea să treacă.

Totuși, adversarul nu este unul de neglijat. Tromsø este una dintre cele mai cunoscute formații din Norvegia, astfel că „dubla” se anunță a fi una de foc. Mai mult decât atât, cealaltă echipă din oraș, U Cluj, a fost deja eliminată de Brann, formație ce evoluează în campionatul norvegian, din cupele europene.

Antonio Folha va trimite cu siguranță cel mai bun „11”, în condițiile în care manșa retur va fi cu siguranță mult mai dificilă. De amintit este faptul că anul trecut „feroviarii” au fost eliminați din competiție tot de o echipă nordică: Hacken.

  • Cfr cluj
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Cine este Tromsø, adversara lui CFR Cluj

Tromsø a încheiat pe treapta a 3-a a clasamentului în sezonul anterior, astfel că și-a început drumul european din UEFA Europa League. Interesant este că Norvegia se află în plin campionat, iar adversara lui CFR Cluj este la doar patru lungimi de liderul Bodo/Glimt după 16 etape.

De menționat este faptul că Hradec Kralove (Cehia) a eliminat-o pe Tromsø din turul doi UEFA Europa League, în contextul în care nordicii erau văzuți ca mari favoriți la calificare. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Gruia, însă viitoarea adversară a învingătoarei este una de coșmar.

Mai exact, câștigătoarea din duelul CFR Cluj - Tromsø se va duela cu Brighton în play-off-ul UEFA Conference League, astfel că șansele pentru accederea în „Faza Ligii” sunt, cel puțin la prima vedere, minime.

  • CFR Cluj - Tromsø e programat joi, 6 august, de la ora 19:30, iar Sport.ro vă va ține la curent cu toate detaliile în format live text
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