Neluțu Varga a ajuns la capătul puterilor! Ce se întâmplă cu patronul CFR Cluj: „Cât să mai pierd bani?”

CFR Cluj este una dintre echipele de succes din fotbalul românesc. Ardelenii au în palmares nu mai puțin de de 8 titluri de campioni ai României, iar în dese rânduri echipa a ajuns și în grupele principale din cupele europene.

Neluțu Varga, avertisment pentru CFR Cluj

Dacă în anii precedenți CFR Cluj era principala favorită la titlu în SuperLiga, acele timpuri s-au schimbat, iar „seceta” și-a spus cuvântul. Pe lângă lipsa eficienței din competiția internă, ardelenii au ratat și calificarea în grupele unei competiții europene în ultimele sezoane, iar acest lucru se simte și la nivelul finanțelor.

Este bine cunoscut faptul că formația din Gruia trece prin mari probleme financiare, astfel că patronul Neluțu Varga a adus în dese rânduri bani de acasă pentru a calma spiritele. În cea mai recentă intervenție a sa, omul de afaceri a mărturisit că nu știe cât va mai rămâne în fotbal, în condițiile în care s-a săturat să investească sume importante din propriul buzunar.

„M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență!

Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut”, a declarat Nelu Varga, potrivit Digisport.ro.