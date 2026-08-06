Neluțu Varga a ajuns la capătul puterilor! Ce se întâmplă cu patronul CFR Cluj: „Cât să mai pierd bani?”

Neluțu Varga a ajuns la capătul puterilor! Ce se întâmplă cu patronul CFR Cluj: „Cât să mai pierd bani?” Superliga
SPORT.RO
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Neluțu Varga a făcut un anunț legat de viitorul său la cârma lui CFR Cluj.

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CFR Cluj este una dintre echipele de succes din fotbalul românesc. Ardelenii au în palmares nu mai puțin de de 8 titluri de campioni ai României, iar în dese rânduri echipa a ajuns și în grupele principale din cupele europene.

Neluțu Varga, avertisment pentru CFR Cluj

Dacă în anii precedenți CFR Cluj era principala favorită la titlu în SuperLiga, acele timpuri s-au schimbat, iar „seceta” și-a spus cuvântul. Pe lângă lipsa eficienței din competiția internă, ardelenii au ratat și calificarea în grupele unei competiții europene în ultimele sezoane, iar acest lucru se simte și la nivelul finanțelor.

Este bine cunoscut faptul că formația din Gruia trece prin mari probleme financiare, astfel că patronul Neluțu Varga a adus în dese rânduri bani de acasă pentru a calma spiritele. În cea mai recentă intervenție a sa, omul de afaceri a mărturisit că nu știe cât va mai rămâne în fotbal, în condițiile în care s-a săturat să investească sume importante din propriul buzunar.

„M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență!

Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut”, a declarat Nelu Varga, potrivit Digisport.ro.

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Neluțu Varga
Neluţu Varga taie în carne vie! Încă o plecare de la CFR Cluj
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Neluțu Varga își pune speranțele în CFR Cluj - Tromso

Neluțu Varga este principalul acționar al echipei din 2017, iar în vara anului viitor se vor împlini 10 ani de activitate. Cum formația este amenințată cu insolvența, patronul echipei își pune mari speranțe în calificarea în cupele europene.

Ei bine, acest lucru este foarte greu de realizat. CFR Cluj se va duelul cu Tromso în turul trei preliminar al competiției, duelul tur fiind programat în Gruia, joi, 6 august, de la ora 19:30, ca returul să aibă loc pe 13 august, de la ora 20:00.

Dacă vor trece mai departe, elevii lui Antonio Folha vor avea o misiune aproape imposibilă. Mai exact, învingătoarea din „dubla” CFR Cluj - Tromso se va duela cu Brighton în play-off-ul UEFA Conference League. Până în acea fază a competiției, Sport.ro vă ține la curent cu toate detaliile din meciul CFR Cluj - Tromso.

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