Jose Mourinho a luat decizia în cazul lui Vinicius

Jose Mourinho a luat decizia în cazul lui Vinicius La Liga
SPORT.RO
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Vinicius (26 de ani) mai are un an contract cu Real Madrid.

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Vinicius nu a fost în lot pentru ultimele două meciuri amicale ale lui Real Madrid, primele partide neoficiale ale lui Jose Mourinho de când tehnicianul iberic a revenit la cârma de pe ”Bernabeu”.

În ultimele luni, au tot existat discuții în presa internațională că Vinicius și Real Madrid dau o adevărată bătălie în ce privește extinderea înțelegerii contractuale a internaționalului brazilian.

  • Fotbalistul și-ar dori să încaseze 30 de milioane de euro la Real Madrid, în timp ce Real Madrid ar fi dispusă să-i plătească anual doar 20 de milioane lui Vinicius

Jose Mourinho a luat decizia în cazul lui Vinicius

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Jose Mourinho e angrenat în negocierile dintre Real Madrid și Vinicius și își dorește mult ca starul brazilian să-i fie elev pe ”Bernabeu”.

”Real Madrid are încredere, Jose i-a spus clubului că îl vrea pe Vini să rămână și i-a mai spus lui Vini și despre planul pe care i-l pregătește dacă rămâne la club”, a scris jurnalistul într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Omul decisiv în succesul madrilenilor

Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori. 

Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.  

  • 140.000.000 de euro este cota de piață a lui Vinicius Junior, potrivit Transfermarkt
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