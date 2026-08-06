Vinicius nu a fost în lot pentru ultimele două meciuri amicale ale lui Real Madrid, primele partide neoficiale ale lui Jose Mourinho de când tehnicianul iberic a revenit la cârma de pe ”Bernabeu”.

În ultimele luni, au tot existat discuții în presa internațională că Vinicius și Real Madrid dau o adevărată bătălie în ce privește extinderea înțelegerii contractuale a internaționalului brazilian.

Fotbalistul și-ar dori să încaseze 30 de milioane de euro la Real Madrid, în timp ce Real Madrid ar fi dispusă să-i plătească anual doar 20 de milioane lui Vinicius

Jose Mourinho a luat decizia în cazul lui Vinicius

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Jose Mourinho e angrenat în negocierile dintre Real Madrid și Vinicius și își dorește mult ca starul brazilian să-i fie elev pe ”Bernabeu”.

”Real Madrid are încredere, Jose i-a spus clubului că îl vrea pe Vini să rămână și i-a mai spus lui Vini și despre planul pe care i-l pregătește dacă rămâne la club”, a scris jurnalistul într-o postare publicată pe rețelele sociale.