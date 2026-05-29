Sorana Cîrstea, declarații superbe la Roland Garros 2026: "Nu ştiu câţi oameni ştiu asta, dar iubesc tenisul cu adevărat"

Cristi Bălgrădean și-a decis viitorul! Echipa de la care se va retrage + Planurile sale

Răzvan Lucescu a fost pe banca rapidiștilor, în timp ce Cosmin Olăroiu s-a aflat pe banca roș-albaștrilor, iar pe teren s-a jucat ca în vremurile bune ale fotbalului românesc, când ne mândream în Europa cu două echipe de top.

Într-o reeditare a sfertului UEFAntastic din 2006 , jucătorii de la Steaua și Rapid s-au întâlnit joi seară pe Arcul de Triumf într-un meci de poveste, care s-a desfășurat pe durata a 80 de minute, 40 de minute o repriză. Arbitrat de Cristi Balaj și Alexandru Tudor, meciul a fost unul spectaculos și a demonstrat ambiția și determinarea unor fotbaliști care nu și-au pierdut tehnica și dorința de a se impune împotriva rivalei.

Vali Badea, fost jucător la Steaua, a avut un discurs superb după meciul de joi seara. „Încă un meci egal. Chiar vorbeam cu colegii și le spuneam: «Bine ar fi să ne vedem peste 20 de ani și să vedem dacă se decide atunci, dacă câștigă vreo echipă.»

Pentru mine e ziua în care uit de toate problemele, de griji, uit de tot. Este o bucurie, mi-aș dori să fie din ce în ce mai dese aceste reîntâlniri.

Eu, din punct de vedere fizic, sunt zero acum. Nu mai am timp să mă pregătesc, sunt cu proiectele, cu academia, cu baza, băgat în mai multe activități și chiar nu mai am timp nici de mine.

Este un meci de orgolii și este normal să fie așa. Noi întotdeauna am fost prieteni și în afara terenului, chiar dacă în timpul meciului au fost contacte mai dure.

E o plăcere, chiar îmi pare rău că nu au reușit să vină toți și mă bucur încă o dată de această revedere.

Ne dorim să avem cât mai multe echipe care să meargă cât mai multe în cupele europene și cu Dumnezeu înainte”, a spus Vali Badea după meci.