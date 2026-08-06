Partida KuPS - Universitatea Craiova, din primul meci al turului trei preliminar din Europa League, va avea loc joi, de la ora 18:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

KuPS - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 18:00

La fel ca Universitatea Craiova, KuPS a fost eliminată din preliminariile Champions League, după 0-3 cu Sabah Baku. Echipa din Finlanda se află pe primul loc în campionat cu 39 de puncte după 18 etape și vine după succesul cu 1-0 în fața lui Gnistan.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova vine după 4-0 cu Petrolul, în runda a treia din Superliga, și vrea să șteargă din dezamăgirea eliminării din preliminariile Champions League cu Levski, 2-3 scor la general.

Leo Grozavu, verdict despre șansele Universității Craiova și CFR Cluj în cupele europene

Leo Grozavu nu s-a ferit de cuvinte și a dat un pronostic pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj. În opinia sa, oltenii vor avea un adversar dificil, însă pornesc cu prima șansă. Ardelenii, însă, sunt priviți ca outsideri de către tehnician.

„Am spus-o cu foarte multe ocazii. Noi suntem zmei aici pe plan național, pe plan mioritic. Pentru că atunci când ne întâlnim cu Europa, nu cu Europa aia puternică, avem probleme mari. Și o să avem în continuare, pentru că țări care nu însemnau nimic pe harta Europei la fotbal au început să investească. Au concepte, mentalitate, și atunci, desigur, că toți progresează și noi mai puțin.

(n.r.- despre eliminarea lui „U” Cluj, care a avut un traseu „infernal”) Tot timpul o să avem trasee infernale. Dacă în tururile preliminare avem trasee infernale, după aceea ce să mai vorbim? S-a vorbit deja, nu aș vrea și eu. Deja e istorie pentru că a trecut o săptămână de la ceea ce s-a întâmplat în Europa.

Grozavu: „Vor avea misiuni dificile”

(n.r.- despre CFR Cluj și Universitatea Craiova) Sunt în luptă, dar nu vor avea misiuni facile. Mai mult ca sigur CFR-ul, din punctul meu de vedere, pleacă având șansa a doua. Am văzut ce înseamnă fotbalul din Norvegia.

Și, dacă stăm așa să ne gândim, nici finlandezii nu sunt o echipă de neglijat. Ei reprezintă tot fotbalul nordic, chiar dacă nu sunt în prima linie precum Norvegia, Danemarca, poate chiar și sub Suedia. Finlanda cred că e o națiune care a progresat și vom vedea pe viu ce se va întâmpla.

Oricum, cred că Universitatea Craiova are prima șansă, dar dacă am ajuns în tururile preliminare să avem emoții, vă dați seama că pe măsură ce înaintăm în competiție va fi mult mai greu”, a declarat Leo Grozavu, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.

Returul pentru Universitatea Craiova și CFR Cluj va avea loc peste o săptămână, joi, pe 13 august.