Meciul Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, va fi redat în exclusivitate pe VOYO, joi, pe 28 mai, de la ora 20:00.

Înaintea partidei dintre legende va avea loc o emisiune pe VOYO în care se va face avancronica duelului. De asemenea, după meci emisiunea se va relua pentru a comenta desfășurarea de forțe dintre steliști și rapidiști.

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

„Ești pregătit să intri pe teren?” Ce a spus Mirel Rădoi

Mirel Rădoi va face parte din lotul roș-albaștrilor pentru meciul de joi.

Antrenorul lui Gaziantep a fost întrebat dacă este pregătit să joace în reeditarea „sfertului” istoric din Cupa UEFA.

„(n.r. Ești pregătit să intri pe teren?) Eu fizic nu prea sunt pregătit, pentru că am probleme cu genunchiul, trebuie să mă operez.

Probabil că voi lovi mingea mai puțin, pentru că așa eram obișnuit si când eram jucător. Loveam mingea mai puțin si loveam adversarul mai mult.”, spus Mirel Rădoi, în exclusivitate pentru PRO TV.

În turul din 2006, Bănel Nicoliță a deschis scorul pentru Steaua, iar Viorel Moldovan a egalat pentru Rapid. Remiza albă din returul de pe fostul Stadion Național a consfințit calificarea roș-albaștrilor.