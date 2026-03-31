România U17 înfruntă acum Italia în preliminariile Campionatului European. Tricolorii conduși de Mircea Diaconescu pot obține astăzi și calificarea la Cupa Mondială.

România U17 luptă ACUM pentru calificarea la EURO și Cupa Mondială

UPDATE, 20:12: România - Italia 0-2, în minutul 54. La acest scor, tricolorii U17 sunt calificați la Cupa Mondială de pe locul secund, dar ratează prezența la Campionatul European.

UPDATE, 19:48: România - Italia 0-2, la pauză.

UPDATE, 19:43: România - Italia 0-2, din minutul 41. Dăncuș respinge imprecis o minge în marginea careului, iar Diego Perillo înscrie. Tricolorii trebuie să evite un eșec la mai mult de 4 goluri pentru a merge la Cupa Mondială.

UPDATE, 19:29: România - Italia 0-1, din minutul 27. Marcello Fugazzola deschide scorul după ce Darius Bota nu reușește să respingă o minge din careu. La acest scor, tricolorii ratează EURO, dar merg la Cupa Mondială de pe locul secund.

UPDATE, 19:27: Italia - România 0-0, în minutul 25. La acest scor, terminăm grupa pe locul 2, ratăm calificarea la EURO, dar mergem la Cupa Mondială de pe poziția secundă.

UPDATE, 19:20: S-au încheiat toate celelalte grupe din preliminariile EURO U17, iar România este practic calificată la Cupa Mondială din postura de una dintre cele mai bune 4 ocupante ale pozițiilor secunde. Condiția este să nu pierdem la mai mult de 4 goluri diferență contra Italiei, în meciul care se dispută acum.

Pentru o calificare la EURO, România U17 este obligată să învingă Italia.

Știrea inițială

România U17 are o campanie de calificare excelentă și punctaj maxim după primele două runde. Am învins Islanda (5-2), dar și campioana europeană și mondială Portugalia (1-0).

Marți, de la 19:00, a început meciul decisiv România - Italia, la Gubbio (Perugia). Cele două formații sunt la egalitate de puncte, 6, însă italienii au un golaveraj mai bun.

În cazul în care va învinge Italia, România va câștiga grupa și va fi una dintre cele 8 participante la EURO U17 găzduit de Estonia în perioada 25 mai - 7 iunie.

Chiar dacă nu va învinge Italia, România are șanse foarte mari să meargă la Cupa Mondială U17, găzduită de Qatar în 2026. La turneul final merg câștigătoarele de grupă, dar și cele mai bune 4 ocupante ale locurilor 2.

Italia U17 - România U17. Echipele de start

  • ROMÂNIA: 1. Coșa – 2. Matei, 4. Dăncuș, 6. Paul, 3. Bencze – 20. Tripon, 5. Corlat – cpt., 8. Precup – 11. Marincean, 17. Bota, 10. Goncear
  • Rezerve: 12. Kroes – 7. Muntean, 9. Bodnar, 14. Stancu, 15. Pădure, 16. Mănăilă, 19. Mihai, 22. Anghel
  • Selecționer: Mircea Diaconescu
  • Italia: 12. Lupo – 2. Bonifazi, 4. Diallo, 5. Varali, 3. Albini – 15. Okon, 8. Biondini – cpt., 17. Gasparello – 11. Fugazzola, 10. Corigliano, 9. Perillo
  • Rezerve: 1. Giaretta – 6. Donato, 7. Landi, 13. Dattilo, 14. Puricelli, 16. Ballarin, 19. Casagrande, 21. Bernamonte, 23. Fustini
  • Selecționer: Daniele Franceschini

Lotul României U17 pentru această acțiune

  • PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);
  • FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
  • MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
  • ATACANȚI: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).
