Partida dintre Ajax și Shelbourne va avea loc astăzi, de la ora 21:00, în prima manșă din turul al treilea preliminar UEFA Conference League. Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Turcia, cu Atilla Karaoglan la "centrul" terenului.

Atilla Karaoglan va fi ajutat de arbitrii Ceyhun Sesiguzel și Abdullah Ozkara la tuse, în timp ce rezerva va fi Mehmet Turkmen. În camera VAR se vor afla Onur Ozutoprak și Omer Faruk Turtay.

Ajax va aborda partida fără Josip Sutalo, Ko Itakura și Dies Janse, toți indisponibili din cauza accidentărilor, în timp ce Mika Godts este incert și ar putea rata meciul din cauza unui posibil transfer. Shelbourne nu are absențe importante raportate înaintea confruntării.

Meciul se va disputa pe Johan Cruijff Arena, stadion cu o capacitate de 55.865 de locuri.

Echipe probabile de start

Ajax: Maarten Paes - Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind, Owen Wijndal - Davy Klaassen, Youri Regeer, Oscar Gloukh - Steven Berghuis, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen

Maarten Paes - Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind, Owen Wijndal - Davy Klaassen, Youri Regeer, Oscar Gloukh - Steven Berghuis, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen Shelbourne: Conor Kearns - Gavan Holohan, Kian Ledwidge, Paddy Barrett, Tyreke Wilson - Jarlath Jones, Mark Coyle, Rayhaan Tulloch - James Caffrey-Byrne, Daniel Kelly, Sean Boyd

Câștigătoarea confruntării se va califica în play-off-ul UEFA Conference League, unde o va întâlni pe învingătoarea "dublei" dintre FC Noah și FC Sion.