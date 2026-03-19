Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al lui Dinamo București, a fost convocat la naționala Israelului pentru amicalul cu Georgia, programat pe 26 martie.
Stoperul ar putea debuta astfel pentru reprezentativa pregătită de Ran Ben Shimon. Partida dintre Israel și Georgia se va disputa în aceeași zi cu barajul dintre Romania și Turcia.
Nikita Stoinov, convocat. Ofri Arad de la FCSB, lăsat pe bancă
Pentru Nikita Stoinov nu este prima convocare la prima reprezentativă. Fundașul a mai fost chemat la națională în 2024 și 2025, însă nu a bifat niciun minut în meciurile cu Italia și Belgia.
În total, Stoinov are 26 de selecții pentru toate reprezentativele de juniori ale Israelului.
În schimb, Ofri Arad, transferat de FCSB de la FC Kairat în luna ianuarie, nu a fost convocat pentru acest meci, deși are deja 10 selecții la naționala Israelului.
Lotul convocat de Ran Ben Shimon
- Portari: Daniel Peretz (Southampton), Omri Glazer (Red Star Belgrade), Niv Eliassi (Hapoel Be'er Sheva)
- Fundași: Eli Dassa (Nijmegen), Guy Mizrahi (Hapoel Be'er Sheva), Idan Nahmias (Ludogoretz), Stav Lemkin (Twenta), Or Lorian (Hapoel Be'er Sheva), Nikita Stoyanov (Dinamo București), Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv), Yarden Cohen (Beitar Jerusalem).
- Mijlocași și atacanți: Yarin Levy (Beitar Jerusalem), Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv), Omri Gandelman (Lecce), Eliel Peretz (Hapoel Be'er Sheva), Itamar Noy (Maccabi Tel Aviv), Gabi Kanikowski (Franzváros), Oscar Gluch (Ajax), Anan Khalaili (Union Saint-Gilloise), Stav Turiel (Hapoel Tel Aviv), Yarden Shua (Beitar Jerusalem), Tai Baribo (DC United) and Dor Turgeman (New England Revolution).