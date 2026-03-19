Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul central al lui Dinamo București, a fost convocat la naționala Israelului pentru amicalul cu Georgia, programat pe 26 martie.

Stoperul ar putea debuta astfel pentru reprezentativa pregătită de Ran Ben Shimon. Partida dintre Israel și Georgia se va disputa în aceeași zi cu barajul dintre Romania și Turcia.

Nikita Stoinov, convocat. Ofri Arad de la FCSB, lăsat pe bancă

Pentru Nikita Stoinov nu este prima convocare la prima reprezentativă. Fundașul a mai fost chemat la națională în 2024 și 2025, însă nu a bifat niciun minut în meciurile cu Italia și Belgia.

În total, Stoinov are 26 de selecții pentru toate reprezentativele de juniori ale Israelului.

În schimb, Ofri Arad, transferat de FCSB de la FC Kairat în luna ianuarie, nu a fost convocat pentru acest meci, deși are deja 10 selecții la naționala Israelului.

Lotul convocat de Ran Ben Shimon