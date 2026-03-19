Mirel Rădoi a fost întrebat la conferința de presă premergătoare jocului cu UTA Arad despre situația accidentărilor de la FCSB.

Mirel Rădoi: ”În afară de Graovac și Chiri, nu avem mari probleme!”

Antrenorul care abia a ajuns la echipă, care care o va părăsi pe FCSB în vară a transmis că, pentru meciul cu UTA, roș-albaștrii nu se vor putea baza pe Daniel Graovac și pe Vlad Chiricheș, care au ieșit ”șifonați” din meciul cu Metaloglobus.

Graovac a suferit o fractură la nivelul feței, în timp ce Vlad Chiricheș se confruntă cu o problemă la tendoane. Totodată, Rădoi a dezvăluit că Ionuț Cercel și Siyabonga Ngezana se pregătesc să revină pe teren.

”În afară de Graovac, care a suferit acea fractură în timpul meciului, îl mai avem pe Chiri care este plecat pentru tratament. În rest, cele pe care le-am avut și data trecută, Ofri care nu va fi, Cercel și Siya, care deja încep și fac antrenamente integrate cu echipa. Nu avem mari probleme pentru următoarea partidă”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.