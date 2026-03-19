Meciurile retur din optimile EL, LIVE TEXT pe Sport.ro.

LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 19:45 și continuând cu ora 22:00 se dispută meciurile retur din optimile Europa League.

Portarul român Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo luptă pentru calificarea în sferturi cu Olympique Lyon, iar derby-ul italian AS Roma - Bologna este arbitrat de Istvan Kovacs, centralul care a distrus derby-ul Rapid - Dinamo din Superligă.

Olympique Lyon - Celta Vigo, cu Andrei Ionuț Radu (în tur 1-1)

Midtjylland - Nottingham Forest (în tur 1-0)

Freiburg - Genk (în tur 0-1)

AS Roma - Bologna, cu Istvan Kovacs la centru (în tur 1-1)

Betis Sevilla - Panathinaikos (în tur 0-1)

FC Porto - VfB Stuttgart (în tur 2-1)

Aston Villa - Lille (în tur 1-0)

Sporting Braga - Ferencvaros Budapesta 4-0 (în tur, 0-2)

Meciul s-a disputat miercuri.

Au spus-o și italienii: ”Arbitrul Istvan Kovacs, un dezastru”!

După ce a făcut praf derby-ul Rapid - Dinamo, centralul va conduce Roma - Bologna din Europa League.

Istvan Kovacs a greșit flagrant în derby-ul Rapid - Dinamo din play-off-ul Superligii, dar marți s-a anunțat oficial că arbitrul din Carei va oficia la centru în AS Roma - Bologna din returul optimilor Europa League!

Reacția italienilor nu a întârziat să apară. 

”Roma - Bologna, arbitrat de Kovacs: fără înfrângere cu el la centru, dar un dezastru la Glasgow și Tirana”, a titrat publicația Siamo La Roma, care detaliază:

”Kovacs a fost arbitrul finalei de la Tirana, câștigată de Roma împotriva lui Feyenoord. Roma este echipa italiană care a avut cel mai des de-a face cu arbitrul român, cu nu mai puțin de 5 meciuri arbitrate de acesta, la fel ca și Inter. <<I giallorossi>> nu au pierdut niciodată cu el.

Ultima sa întâlnire cu <<I giallorossi>> datează din decembrie anul trecut, când Kovacs a arbitrat meciul cu Celtic la Glasgow, în faza grupelor. Roma s-a impus cu 3-0, dar arbitrajul românului a fost dezastruos. Arbitrul a acordat scoțienilor un penalty nejustificat, după ce Engels a alunecat pe terenul ud. În plus, a acordat prea ușor cartonașe galbene unor jucători giallorossi.

Chiar și în finala de la Tirana a comis câteva erori foarte grave, cum ar fi neeliminarea lui Senesi, care l-a oprit pe Abraham în timp ce acesta se îndrepta spre poartă la începutul reprizei a doua”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București
ARTICOLE PE SUBIECT
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
Un fotbalist de la Dinamo va debuta la echipa națională în această lună! ”Abilități foarte bune”
ULTIMELE STIRI
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Mutări de trupe în Superliga! Rapid îl fură pe omul lui Varga
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Negru, tricolor cu acte în regulă! Fotbalistul din Anglia a fost convocat în premieră la națională
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Nota primită de Ianis Hagi după ce Alanyaspor și-a zdrobit adversara în Turcia

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Laurențiu Reghecampf a numit cel mai bun antrenor pe care îl putea aduce Becali la FCSB: „În momentul de față”

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Mutu, interviu în Italia: "Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. Vreau ca Inter să aibă probleme"

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid

Doliu în familia lui Costel Gâlcă. Anunțul făcut de Rapid



Recomandarile redactiei
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Două zile până la reunirea României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu a stabilit programul
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Hagi i-a avertizat pe tricolori în privința fotbalistului turc: ”Mai experimentat decât toți!”
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Marea surpriză pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Atacantul vine din play-out
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
Costel Gâlcă va fi pe bancă la CFR - Rapid, după decesul tatălui său: "E un om puternic"
„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro
„Evident!” Cum l-a caracterizat John McEnroe pe Ilie Năstase, în exclusivitate pentru Sport.ro
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Surprize, surprize în FA Cup, LIVE pe Pro Arena și VOYO! Ce s-a întâmplat cu portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Bournemouth în optimile de finală
Surprize, surprize în FA Cup, LIVE pe Pro Arena și VOYO! Ce s-a întâmplat cu portarul Andrei Ionuț Radu, prezent cu Bournemouth în optimile de finală
„Mi-au înghețat picioarele! Am jucat senzațional!” Concluziile lui Andrei Radu după ce Liverpool a eliminat-o pe Bournemouth din EFL Cup
„Mi-au înghețat picioarele! Am jucat senzațional!” Concluziile lui Andrei Radu după ce Liverpool a eliminat-o pe Bournemouth din EFL Cup 
Mesaj superb al lui Cremonese după gafa uluitoare a lui Andrei Radu!
Mesaj superb al lui Cremonese după gafa uluitoare a lui Andrei Radu!
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
CITESTE SI
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

