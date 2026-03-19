Portarul român Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo luptă pentru calificarea în sferturi cu Olympique Lyon, iar derby-ul italian AS Roma - Bologna este arbitrat de Istvan Kovacs , centralul care a distrus derby-ul Rapid - Dinamo din Superligă.

Au spus-o și italienii: ”Arbitrul Istvan Kovacs, un dezastru”!

După ce a făcut praf derby-ul Rapid - Dinamo, centralul va conduce Roma - Bologna din Europa League.

Istvan Kovacs a greșit flagrant în derby-ul Rapid - Dinamo din play-off-ul Superligii, dar marți s-a anunțat oficial că arbitrul din Carei va oficia la centru în AS Roma - Bologna din returul optimilor Europa League!

Reacția italienilor nu a întârziat să apară.

”Roma - Bologna, arbitrat de Kovacs: fără înfrângere cu el la centru, dar un dezastru la Glasgow și Tirana”, a titrat publicația Siamo La Roma, care detaliază:

”Kovacs a fost arbitrul finalei de la Tirana, câștigată de Roma împotriva lui Feyenoord. Roma este echipa italiană care a avut cel mai des de-a face cu arbitrul român, cu nu mai puțin de 5 meciuri arbitrate de acesta, la fel ca și Inter. <<I giallorossi>> nu au pierdut niciodată cu el.

Ultima sa întâlnire cu <<I giallorossi>> datează din decembrie anul trecut, când Kovacs a arbitrat meciul cu Celtic la Glasgow, în faza grupelor. Roma s-a impus cu 3-0, dar arbitrajul românului a fost dezastruos. Arbitrul a acordat scoțienilor un penalty nejustificat, după ce Engels a alunecat pe terenul ud. În plus, a acordat prea ușor cartonașe galbene unor jucători giallorossi.

Chiar și în finala de la Tirana a comis câteva erori foarte grave, cum ar fi neeliminarea lui Senesi, care l-a oprit pe Abraham în timp ce acesta se îndrepta spre poartă la începutul reprizei a doua”.