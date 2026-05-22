Naționala Angliei face parte din Grupa L a turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Croația, Ghana și Panama.

Până la debutul la CM 2026, reprezentativa lui Thomas Tuchel va bifa două jocuri de pregătire în luna iunie, cu Noua Zeelandă (6 iunie, 23:00) și Costa Rica (10 iunie, 23:00).

Englezii au răbufnit după ce Tuchel a lăsat acasă unul dintre starurile naționalei pentru CM 2026: ”Cum să faci așa ceva?”

Selecționerul Angliei a anunțat lista pentru turneul final din SUA, Mexic și Canada, iar unul dintre starurile care nu vor bifa prezența la CM 2026 este Trent Alexander-Arnold.

Cotat la 65 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Trent Alexander-Arnold a fost cumpărat de Real Madrid pentru zece milioane de euro în urmă cu aproape un an de la Liverpool.

Jurnaliștii Sky Sports au avut un debate pe tema absenței lui Arnold, iar Kaveh Solhekol nu își explică decizia lui Tuchel de a-l lăsa pe fotbalistul din Liverpool acasă.

”Cum poți să mergi la Cupa Mondială și să nu-l iei pe Trent Alexander-Arnold? Joacă la Real Madrid! A fost un jucător-cheie pentru Liverpool. Cum să faci asta?”, a spus jurnalistul Kaveh Solhekol, potrivit skysports.com.

În acest sezon, Arnold a bifat 21 de apariții în La Liga pentru Real Madrid și nouă meciuri în Champions League, unde și-a trecut în cont și o pasă decisivă.

Cum arată lotul Angliei

PORTARI: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

FUNDAȘI: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/Germania), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City);

MIJLOCAȘI: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid/Spania), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

ATACANȚI: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen/Germania), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona/Spania), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli/Arabia Saudită), Ollie Watkins (Aston Villa). Agerpres