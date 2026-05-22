GALERIE FOTO Cum a câștigat Andreea Bujancă o medalie cu bărbia spartă și bandaj în jurul capului: „Mergeam ca o regină prin hotel”

Andreea Elena Bujancă a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro, unde a vorbit despre cariera sa în înot, despre sportul de performanță și despre relația copiilor cu apa. 

Fostă înotătoare la CS Dinamo București, Andreea Bujancă a participat în anii de juniorat la numeroase competiții organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în probe precum bras, fluture, spate sau mixt.

În cadrul rubricii „întrebărilor fulger”, Andreea a fost provocată să povestească o amintire de neuitat din perioada în care practica înotul de performanță. Răspunsul a stârnit imediat zâmbete.

„Eram la concurs și îmi place foarte mult să port rochii. Ce m-am gândit? Să îmi iau un cearceaf, să îl pun pe mine și să merg ca o regină prin camera de hotel. Și ce a făcut cearceaful ăla? M-am împiedicat și mi-am spart bărbia”, a povestit Andreea Bujancă la Poveștile Sport.ro.

Lovitura nu a împiedicat-o să intre în bazin. Din contră, a concurat cu un bandaj în jurul capului și a terminat pe podium.

„Cum am înotat? Cu bandaj în jurul capului, dar am și câștigat. Am luat locul 2 la bras. Cu bandaj!”, a spus fosta sportivă.

După încheierea carierei sportive, Andreea Elena Bujancă a rămas în domeniu și activează ca antrenoare, instructor de înot și salvamar.

În cadrul emisiunii, aceasta a vorbit și despre proiectele sale din afara sportului, inclusiv despre Asociația Năsucuri Pufoase, organizație dedicată salvării și îngrijirii bulldogilor francezi.

