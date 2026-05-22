Fostă înotătoare la CS Dinamo București, Andreea Bujancă a participat în anii de juniorat la numeroase competiții organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în probe precum bras, fluture, spate sau mixt.

Cum a câștigat Andreea Bujancă o medalie cu bărbia spartă și bandaj în jurul capului

În cadrul rubricii „întrebărilor fulger”, Andreea a fost provocată să povestească o amintire de neuitat din perioada în care practica înotul de performanță. Răspunsul a stârnit imediat zâmbete.

„Eram la concurs și îmi place foarte mult să port rochii. Ce m-am gândit? Să îmi iau un cearceaf, să îl pun pe mine și să merg ca o regină prin camera de hotel. Și ce a făcut cearceaful ăla? M-am împiedicat și mi-am spart bărbia”, a povestit Andreea Bujancă la Poveștile Sport.ro.

Lovitura nu a împiedicat-o să intre în bazin. Din contră, a concurat cu un bandaj în jurul capului și a terminat pe podium.

„Cum am înotat? Cu bandaj în jurul capului, dar am și câștigat. Am luat locul 2 la bras. Cu bandaj!”, a spus fosta sportivă.