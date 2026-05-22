OFICIAL Pep Guardiola, OUT! Manchester City a anunțat despărțirea de antrenorul spaniol după 10 ani și 20 de trofee câștigate

Final de poveste la Manchester City.

Manchester City a confirmat vineri despărţirea de deja legendarul antrenor spaniol Pep Guardiola la finalul sezonului, după 20 de trofee cucerite în decurs de 10 ani, între care 6 titluri în Premier League şi trofeul Champions League.

Lista interminabilă a trofeelor câștigate de Pep Guardiola cu Manchester City

Declarațiile lui Pep

''Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit.

Sentimentele vor fi eterne, la fel oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City'', a spus Guardiola.

Cutremur la Manchester City! Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola

Viitorul lui Erling Haaland la Manchester City a intrat sub semnul întrebării, după vestea legată de plecarea lui Pep Guardiola de pe banca „cetățenilor”.

Presa din Spania susține că plecarea antrenorului, care mai avea contract până în 2027, ar putea produce schimbări importante în lotul lui City. Printre numele menționate se află și Erling Haaland!

Potrivit Mundo Deportivo, atacantul norvegian nu ia în calcul o plecare în această vară, însă situația s-ar putea schimba în următorul sezon. 

Sursa citată notează că Haaland vrea să vadă direcția clubului după despărțirea de Guardiola și nu exclude analiza unor oferte importante.

