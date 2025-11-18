Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România

Michael Oliver, delegat la derby-ul Arsenal - Tottenham, din Premier League

Michael Oliver a fost acuzat de Mircea Lucescu, dar și de Ianis Hagi, că nu l-a sancționat pe Haris Tabakovic, care l-a lovit cu cotul pe Marius Marin, fază în urma căreia mijlocașul României s-a ales cu urechea tăiată. De asemenea, "Il Luce" a susținut că Denis Drăguș a fost eliminat prea ușor.



La doar câteva zile după numeroasele critici primite din tabăra României, Michael Oliver a fost delegat la un mare derby din Premier League: Arsenal - Tottenham, duminică, de la ora 18:30, în direct pe VOYO.

