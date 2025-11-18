Decizia anunțată în cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - România

Decizia anunțată &icirc;n cazul lui Michael Oliver, la trei zile după scandalul de la Bosnia - Rom&acirc;nia Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Michael Oliver (40 de ani), arbitrul care a condus partida Bosnia - România 3-1, din preliminariile CM 2026, a fost criticat aspru de selecționerul Mircea Lucescu pentru mai multe decizii luate la Zenica.

TAGS:
Mircea LucescuArsenalTottenhammichael oliverBosnia si HertegovinaEchipa Nationala
Din articol

Michael Oliver, delegat la derby-ul Arsenal - Tottenham, din Premier League

Michael Oliver a fost acuzat de Mircea Lucescu, dar și de Ianis Hagi, că nu l-a sancționat pe Haris Tabakovic, care l-a lovit cu cotul pe Marius Marin, fază în urma căreia mijlocașul României s-a ales cu urechea tăiată. De asemenea, "Il Luce" a susținut că Denis Drăguș a fost eliminat prea ușor.

La doar câteva zile după numeroasele critici primite din tabăra României, Michael Oliver a fost delegat la un mare derby din Premier League: Arsenal - Tottenham, duminică, de la ora 18:30, în direct pe VOYO.

  • La derby-ul cu liderul Arsenal, în lotul lui Tottenham ar putea apărea după o lungă perioadă și Radu Drăgușin. Fundașul României s-a întors recent pe teren într-o partidă amicală, iar acum urmează să fie reintegrat de Thomas Frank.
  • Michael Oliver a condus în acest sezon 9 partide din Premier League, inclusiv un derby Liverpool - Manchester United, în octombrie, scor 1-2.

Mircea Lucescu a ”explodat” după eșecul cu Bosnia: ”I-a sfârtecat urechea / A simulat! Inadmisibil așa ceva”

"Au profitat de ajutorul arbitrului. Trebuia să dea cartonaș roșu la Marius Marin. I-a sfârtecat urechea. Nici nu s-a gândit să meargă la VAR. Când, dincolo, mingea nu era nici jos și s-a dus cu cartonaș roșu pe Denis.

Din unghiul pe care l-am văzut eu Katic a venit în viteză și s-a dus peste piciorul lui. El nu a avut nicio intenție, a oprit mingea, iar Katic a simulat. E inadmisibil. Nu am văzut de mult un arbitraj așa. Și în meciul tur a fost același lucru, henț nedat", a spus Lucescu, după Bosnia - România 3-1.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00
Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nia U21 - Spania U21 se vede exclusiv pe VOYO și Pro Arena, de la 19:00. &bdquo;Tricolorii mici&rdquo; &icirc;nfruntă un &bdquo;balaur&rdquo;
România U21 - Spania U21 se vede exclusiv pe VOYO și Pro Arena, de la 19:00. „Tricolorii mici” înfruntă un „balaur”
Sold out la Rom&acirc;nia U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
Sold out la România U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, &icirc;n raport cu tenisul
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, în raport cu tenisul
Trei lucruri de discutat din ultima săptăm&acirc;nă: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Trei lucruri de discutat din ultima săptămână: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: Ar semna imediat!
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: "Ar semna imediat!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit confirmarea oficială!

FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor rom&acirc;n: &rdquo;Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!&rdquo;

Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!”

Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro!

Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

Cristi Chivu, refuzat &icirc;n Superliga Rom&acirc;niei: &rdquo;I-au zis că nu are experiență&rdquo;

Cristi Chivu, refuzat în Superliga României: ”I-au zis că nu are experiență”

Ioan Andone a găsit marele absent al Rom&acirc;niei din meciul cu Bosnia: &rdquo;Ne-a lipsit. Era altceva cu el&rdquo;

Ioan Andone a găsit marele absent al României din meciul cu Bosnia: ”Ne-a lipsit. Era altceva cu el”

Florin Tănase va semna cur&acirc;nd. Unde va juca decarul FCSB?

Florin Tănase va semna curând. Unde va juca decarul FCSB?



Recomandarile redactiei
Sold out la Rom&acirc;nia U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
Sold out la România U21 - Spania U21! Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO U21
Trei lucruri de discutat din ultima săptăm&acirc;nă: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Trei lucruri de discutat din ultima săptămână: nervozitatea lui Lucescu, candidatura lui Nețoiu, ANAF-ul cercetează FCSB
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: Ar semna imediat!
Contra vine cu un scenariu spectaculos pentru Cristi Chivu: "Ar semna imediat!"
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, &icirc;n raport cu tenisul
La fel, dar diferit: cum au reacționat Badosa și Tsitsipas, după despărțire, în raport cu tenisul
Lucescu a stabilit lotul pentru Rom&acirc;nia - San Marino: 3 jucători sunt OUT
Lucescu a stabilit lotul pentru România - San Marino: 3 jucători sunt OUT
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, &icirc;nainte de Arsenal - Wolverhampton: Vrea să facă lucruri mărețe!
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, &icirc;napoi &icirc;n Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: &bdquo;E idiot&rdquo;

stirileprotv Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri &icirc;n Parlament &icirc;naintea votului &icirc;n plen. Ședință la ora 13:00

stirileprotv Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00

Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

stirileprotv Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe șase luni pentru judecătorii CCR la final de mandat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!