Unul dintre cei mai importanti arbitri ai Europei le raspunde fanilor! Cum este sa ii arbitrezi pe Messi, Ronaldo sau Suarez: "A trebuit sa imi schimb modul de analiza al meciului!"

Un arbitru important din Europa povesteste ce inseamna sa ii arbitrezi pe cei mai tari jucatori ai lumii.

Mark Clattenburg este unul dintre arbitri cu greutate ai Europei din ultimii ani. Englezul a oferit un interviu pentru Sportsmail unde a dezvaluit care este comportamentul celor mai buni jucatori pe care a avut ocazia sa ii arbitreze.

Fostul arbitru care s-a aflat la centrul unei finale Champions League si a fluierat finala Campionatului European din 2016 a vorbit despre Cristiano Ronaldo, Leo Messi si Luis Suarez.

Cristiano Ronaldo

"I-am admirat capacitatea lui Ronaldo de a-si imbunatati jocul atunci cand echipa era cazuta. L-am arbitrat ca jucator tanar in Premier League, apoi la Real Madrid si intotdeauna performa. Stiai ca imparti terenul cu un jucator cu adevarat unic care ar putea schimba jocul intr-o secunda.

M-am inteles bine cu el. Cand am urcat scarile pentru a-mi lua medalia dupa finala EURO 2016, a incercat sa ma imbratiseze, asta era nivelul respectului pe care il aveam. M-a dezamagit cand s-a accidentat la inceputul meciului, pentru ca jocul a pierdut un jucator mare. Insa, niciodata nu am tratat in mod diferit niciun jucator.

Dupa un meci, am primit un tricou semnat. Nici nu il cerusem, insa a fost un gest placut", a declarat Clattenburg.

Leo Messi

"Cand l-am arbitrat pentru prima oara pe Messi, chiar m-a socat. A fost un Barcelona-Paris Saint-Germain si aflandu-ma aproape de el, imi amintesc ce am gandit: 'O, Dumnezeule, asta e incredibil!'.

Cand arbitrezi trebuie sa te uiti la minge. Cu el, ai putea pierde din vedere chiar si balonul, imaginati-va ce inseamna el pentru fundasi! A trebuit sa schimb modul in care am analizat jocul cand era pe teren. Era atat de abil incat oponentii incercau sa il opreasca in diferite moduri, uneori lovindu-l cu picioarele, alteori cu partea superioara a corpului.

L-am avertizat in primul meci cu PSG sa se opreasca inainte sa intre in contact cu piciorul vreunui rival, insa nu s-a plans niciodata si nici nu a comentat. Ca si arbitru, asteptai sa petreci o zi cu Messi pentru ca stiai ca meciul ala putea fi special", a declarat fostul arbitru.

Luis Suarez

"Primul meu meci cu el a fost cu Ajax si a inscris 4 goluri. Cand am ajuns acasa le-am spus prietenilor mei ce jucator incredibil este. Avea o parte mai murdara, ca Diego Costa, insa era plin de talent.

Am fost emotionat cand l-a luat Liverpool pentru ca stiam ce jucator incredibil vine in Premier League. Iti vorbea intotdeauna in spaniola, insa arbitrasem deja prin toata lumea, stiam ce zice, asa ca ii raspundeam, asta il surprindea.

Lumea vorbeste despre legile jocului. Da, sunt de acord insa pentru mine, arbitrajul are mai multa treaba cu gestionarea jocului si a jucatorilor.

Trebuie sa incerci sa ajuti produsul, jocul, sa fii cel mai bun posibil. Trebuia sa stii cum sa te descurci cu jucatorii precum Suarez. Daca nu o faci, cauzezi mai multe probleme pe viitor", a spus Clattenburg.

