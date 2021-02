Solutia neasteptata pentru meciul dintre Leipzig si Liverpool! Unde s-ar putea disputa, dupa ce englezii au fost INTERZISI in Germania 

RB Leipzig si Liverpool urmeaza sa se intalneasca in optimile Champions League.

Meciul tur este programat pe 16 februarie, insa nu se poate disputa pe terenul nemtilor, din cauza restrictiilor impuse de guvernul Angelei Merkel, care nu permite intrarea in Germania a persoanelor care vin din tari in care exista mutatii ale coronavirusului. Anglia este una dintre tarile in care coronavirusul a dezvoltat o noua mutatie.

Politia federala a refuzat sa acorde o dispensa speciala lui Liverpool pentru a putea calatori, astfel ca meciul ar urma sa se dispute pe un teren neutru.

Presedintele lui Leipzig a anuntat ca in cursul zilei de luni se va lua o decizie in legatura cu locatia in care se va disputa meciul. Oficialii nemtilor au deja doua variante in calcul, una dintre ele ar fi Budapesta, iar cea de-a doua una total neasteptata.

Nemtii ar fi dispusi sa joace pe Tottenham Stadium, din Londra, meciul tur, dupa ce oficialii lui Liverpool au refuzat sa inverseze meciurile din optimi, pentru a nu pierde avantajul terenului propriu in retur.