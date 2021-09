Ce arbitru de top l-a înjurat pe Jose Mourinho. A aruncat și cu o gheată în el!

Unul dintre cele mai mari nume ale arbitrajului englez, Mark Clattenburg, a recunoscut un incident pe care l-a avut cu Jose Mourinho, pe atunci managerul lui Manchester United, după un meci arbitrat în Premier League. ”A fost după egalul 1-1 cu Stoke City, în ianuarie 2017. Mă dezbrăcam în vestiarul arbitrilor și a intrat Jose Mourinho”, și-a amintit Clattenburg.

”Ieși dracului din vestiarul arbitrilor!”

A urmat o dispută verbală între cei doi, Mourinho reproșându-i centralului că nu a văzut un henț în careu al adversarilor. ”Îmi tot spunea că am greșit și nu se mai oprea. Am ridicat una dintre ghete și am aruncat-o spre el, am nimerit în perete. Ieși dracului din vestiarul arbitrilor, i-am zis. L-am înjurat, dar nu îmi mai păsa. Mourinho a înghețat”, a mai scris Clattenburg într-un preview pentru viitoarea autobiografie, apărut în presa britanică.

Conflictul cu tehnicianul portughez l-a determinat pe Mark Clattenburg să renunțe la arbitraj în februarie 2017, după ce anul precedent arbitrase finala Ligii Campionilor și finala Campionatului European.