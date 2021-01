Bateti-o pe asta: a dat Puig gol CU CAPUL pentru Barcelona! :)) Bucurie ca la finala Champions League dupa ce pustiul de 1,69 a inscris la Elche! Atletico NU se mai vede in fata

Barcelona a castigat cu 2-0 la Elche si ramane a treia in La Liga.

Golurile Barcelonei au fost marcate de Frenkie de Jong (39) si Riqui Puig (89). Barca a avut emotii mari dupa o eroare mare facuta de Mingueza cand scorul era 1-0 pentru catalani, insa Ter Stegen a salvat fantastic in fata lui Rigoni.

Stirea zilei nu e insa parada minunata a neamtului, ci golul 2 al Barcelonei, marcat de Puig. Micutul de 1,69 a inscris cu capul din apropiere dupa o centrare perfecta a lui Frenkie de Jong. I-a luat prin surprindere pe colegi, care l-au felicitat ca pentru un gol care i-a adus un trofeu Barcei.

In ciuda victoriei, Atletico e tot departe in fruntea clasamentului. Echipa lui Simeone a batut-o cu 3-1 pe Valencia si are 47 de puncte, 7 peste Real si 10 deasupra Barcelonei. In plus, Atletico are si un meci in minus.

Suarez a inscris chiar in ziua in care a implinit 34 de ani si a ajuns la 12 reusite in acest sezon. E lider in topul celor mai buni marcatori din Spania, la egalitate cu marocanul El Nesyri de la Sevilla. Messi e pe 2 cu 11 goluri.