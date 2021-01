BREAKING NEWS | Real Madrid, primul TRANSFER BOMBA al iernii! S-au inteles cu un dublu castigator de Champions League: contract pe 4 ani si un salariu COLOSAL

Real Madrid a realizat prima mutare importanta pe piata transferurilor.

Madrilenii au ajuns la un acord total pentru aducerea lui David Alaba, anunta Marca. Internationalul austriac se afla in ultimele sase luni de contract cu Bayern Munchen, iar din vara va merge la Real din postura de jucator liber.

Conform sursei citate, Alaba va semna cu 'galacticii' un contract valabil pe patru ani si va incasa nu mai putin de 11 milioane de euro pe sezon.

Alaba a trecut deja vizita medicala la Real Madrid si acordul este unul total.

Austriacul a fost asaltat cu oferte in aceasta iarna si echipe ca Manchester City, PSG, Liverpool sau Chelsea au incercat sa profite de situatie si sa-l convinga se semneze.

Cu toate acestea, Real Madrid a fost echipa norocoasa care se va alege cu semnatura dublului castigator de Champions League.

De asemenea, Bayern Munchen a facut eforturi sa ii prelungeasca intelegerea lui Alaba insa fara succes, fundasul spunand ca se simte 'jignit' de oferta pe care a primit-o de la clubul alaturi de care a obtinut cele mai mari succese ale carierei.

Alaba are 9 titluri de campion in Bundesliga cu Bayern, 6 Cupe si 5 Supercupe ale Germaniei, 2 titluri in Champions League si 2 Supercupe ale Europei.

In 2014, Alaba a reusit sa castige cu Bayern si Mondialul Cluburilor.

Cota de piata a fundasului de 28 de ani este de 65 de milioane de euro, conform Transfermarkt.