Schimbare ISTORICA: Champions League nu va mai fi niciodata la fel! UEFA vrea sa renunte la grupe! Cum va arata Liga

La finalul sezonului 2023-2024 din Champions League expira actualul contract pentru drepturi TV si sponsorizare.

Mai multe cluburi pun presiune ca formatul Champions League sa se schimbe, iar UEFA pare ca – in sfarsit – asculta.

Astfel, la o intalnire care a avut loc joi intre reprezentanti ai UEFA si mai multi conducatori din Premier League a fost avansat planul pentru noul format al Champions League. The Athletic prezinta modificarile care ar urma sa-i fie aduse celei mai importante competitii dintre cluburile europene.

In primul rand, din Liga va disparea faza grupelor. Numarul de echipe va creste la 36, fata de 32 cate sunt in prezent, insa locurile suplimentare nu vor ajunge la ‘saraci’. Romania sigur mai asteapta.

In functie de o tragere la sorti bazata pe coeficienti, fiecare echipa va juca 10 partide in toamna: 5 acasa si 5 in deplasare.

Primele 8 clasate la finalul celor 10 jocuri merg automat in ‘optimile’ Champions League, in timp ce urmatoarele 16 cluburi dau playoff pentru cele 8 pozitii ramase necompletate.

Ce vor gigantii cu aceasta mutare? Desigur, mai multi bani. Mai multe meciuri eliminatorii, miza mai mare, venituri mult mai mari.