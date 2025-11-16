Fostul arbitru l-a făcut praf pe centralul din Bosnia - România: „Te plimbi ca un măscărici”

Bosnia s-a impus cu 3-1 în meciul cu România și și-a asigurat un loc în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

Partida de la Zenica nu a fost lipsită de controverse legate de arbitraj, iar jucătorii din naționala României i-au reproșat mai multe faza centralului Michael Oliver.



Cristi Balaj a dat verdictul după ce a revăzut fazele importante de arbitraj din Bosnia - România



Cristi Balaj a analizat maniera de arbitraj a lui Michael Oliver din această partidă și l-a criticat pe englez.

Fostul arbitru român a explicat faptul că eliminarea lui Denis Drăguș se impunea, pentru că intrarea atacantului român a fost neglijentă, chiar dacă nu a avut intenție.

Cât despre faza la care Tabakovic l-a lovit cu cotul pe Marius Marin și i-a provocat sângerarea, Balaj este de părere că Michael Oliver putea să îl elimine pe jucătorul bosniacilor.