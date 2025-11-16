Fostul arbitru l-a făcut praf pe centralul din Bosnia - România: „Te plimbi ca un măscărici”

Fostul arbitru l-a făcut praf pe centralul din Bosnia - Rom&acirc;nia: &bdquo;Te plimbi ca un măscărici&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Michael Oliver a fost arbitrul partide Bosnia - România 3-1.

TAGS:
bosniamichael oliverarbitruCristi BalajRomania
Din articol

Bosnia s-a impus cu 3-1 în meciul cu România și și-a asigurat un loc în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. 

Partida de la Zenica nu a fost lipsită de controverse legate de arbitraj, iar jucătorii din naționala României i-au reproșat mai multe faza centralului Michael Oliver.

Cristi Balaj a dat verdictul după ce a revăzut fazele importante de arbitraj din Bosnia - România 

Cristi Balaj a analizat maniera de arbitraj a lui Michael Oliver din această partidă și l-a criticat pe englez.

Fostul arbitru român a explicat faptul că eliminarea lui Denis Drăguș se impunea, pentru că intrarea atacantului român a fost neglijentă, chiar dacă nu a avut intenție.

Cât despre faza la care Tabakovic l-a lovit cu cotul pe Marius Marin și i-a provocat sângerarea, Balaj este de părere că Michael Oliver putea să îl elimine pe jucătorul bosniacilor.

„Maniera de arbitraj m-a iritat la culme. Văzând și acea intrare asupra lui Marin, adversarul vine de la distanță, forța lovirii nu e determinată doar de mișcarea corpului, ci de viteza, de deplasarea jucătorului care folosește corpul. Vorbim de o fază în care obligatoriu arbitrul trebuia să dea o măsură disciplinară.

La intrarea lui Drăguș este corectă eliminarea. Crampoanele spre capul adversarului, la cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu.

Mergem înapoi cu câteva minute, la o fază în care jucătorul nostru a fost lovit cu cotul. Dacă Michael Oliver acorda cartonașul roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă fază. Vorbim de un cartonaș portocaliu. Te plimbi ca un măscărici să vii să deviezi atenția, să vorbești cu cei de pe banca noastră, cu cei de pe banca lor, într-un moment în care el trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie.

Dacă ar fi dat cartonaș roșu, nu ar fi greșit, iar acum la finalul meciului sunt convins că și UEFA, și observatorul, mai ales după cartonașul roșu la Drăguș, sunt convins că observatorul i-a spus că ar fi fost inspirat dacă i-ar fi dat roșu. Am avut un arbitru care nu a fost limpede. Nu știu ce l-a virusat, nu știu de ce a fost bruiat. Multe decizii eronate, ca să nu deranjeze spectatorii“, a spus Cristi Balaj la fanatik.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Rușii au declanșat infernul &icirc;n Ucraina, &icirc;n ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali a intrat &icirc;n direct și a tunat după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &bdquo;N-am văzut niciodată așa ceva!&rdquo;
Gigi Becali a intrat în direct și a tunat după Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Dorinel Munteanu, verdict crunt după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Acoperim neputința!&rdquo;
Dorinel Munteanu, verdict crunt după Bosnia – România: ”Acoperim neputința!”
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Un milion de euro cu tot cu prime!&rdquo;
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia – România: ”Un milion de euro cu tot cu prime!”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a intrat &icirc;n direct și a tunat după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &bdquo;N-am văzut niciodată așa ceva!&rdquo;
Gigi Becali a intrat în direct și a tunat după Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Cine se aștepta la asta? Dinamo, demolată de Metaloglobus la Săftica
Cine se aștepta la asta? Dinamo, demolată de Metaloglobus la Săftica
FRF a luat măsuri după scandările din partida cu Bosnia! Anunțul făcut
FRF a luat măsuri după scandările din partida cu Bosnia! Anunțul făcut
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Un milion de euro cu tot cu prime!&rdquo;
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia – România: ”Un milion de euro cu tot cu prime!”
De nerecunoscut! Superstarul a avut o transformare incredibilă pentru un rol TV
De nerecunoscut! Superstarul a avut o transformare incredibilă pentru un rol TV
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, știm adversarii Rom&acirc;niei din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul Rom&acirc;niei pe Darius Olaru

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată &icirc;n direct: &bdquo;Are oferte!&rdquo;

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!”

Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș

Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Un milion de euro cu tot cu prime!&rdquo;
Gigi Becali a făcut oferta pentru un tricolor după Bosnia – România: ”Un milion de euro cu tot cu prime!”
Gigi Becali a intrat &icirc;n direct și a tunat după Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &bdquo;N-am văzut niciodată așa ceva!&rdquo;
Gigi Becali a intrat în direct și a tunat după Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”
Cine se aștepta la asta? Dinamo, demolată de Metaloglobus la Săftica
Cine se aștepta la asta? Dinamo, demolată de Metaloglobus la Săftica
FRF a luat măsuri după scandările din partida cu Bosnia! Anunțul făcut
FRF a luat măsuri după scandările din partida cu Bosnia! Anunțul făcut
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Decizia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia! Cine conduce naționala la baraj
Alte subiecte de interes
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - Rom&acirc;nia! A st&acirc;rnit controverse &icirc;n Manchester City - Liverpool
Nume neașteptat la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool
Ce șanse are Istvan Kovacs să arbitreze finala Champions League
Ce șanse are Istvan Kovacs să arbitreze finala Champions League
JO 2024 | El e rom&acirc;nul care &icirc;l va arbitra pe David Popovici la Paris
JO 2024 | El e românul care îl va arbitra pe David Popovici la Paris
FCSB - Rapid | Cine e arbitrul derby-ului de pe Arena Națională
FCSB - Rapid | Cine e arbitrul derby-ului de pe Arena Națională
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!