Fostul arbitru l-a făcut praf pe centralul din Bosnia - România: „Te plimbi ca un măscărici”

Bosnia s-a impus cu 3-1 în meciul cu România și și-a asigurat un loc în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
Partida de la Zenica nu a fost lipsită de controverse legate de arbitraj, iar jucătorii din naționala României i-au reproșat mai multe faza centralului Michael Oliver.
Cristi Balaj a dat verdictul după ce a revăzut fazele importante de arbitraj din Bosnia - România
Cristi Balaj a analizat maniera de arbitraj a lui Michael Oliver din această partidă și l-a criticat pe englez.
Fostul arbitru român a explicat faptul că eliminarea lui Denis Drăguș se impunea, pentru că intrarea atacantului român a fost neglijentă, chiar dacă nu a avut intenție.
Cât despre faza la care Tabakovic l-a lovit cu cotul pe Marius Marin și i-a provocat sângerarea, Balaj este de părere că Michael Oliver putea să îl elimine pe jucătorul bosniacilor.
„Maniera de arbitraj m-a iritat la culme. Văzând și acea intrare asupra lui Marin, adversarul vine de la distanță, forța lovirii nu e determinată doar de mișcarea corpului, ci de viteza, de deplasarea jucătorului care folosește corpul. Vorbim de o fază în care obligatoriu arbitrul trebuia să dea o măsură disciplinară.
La intrarea lui Drăguș este corectă eliminarea. Crampoanele spre capul adversarului, la cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu.
Mergem înapoi cu câteva minute, la o fază în care jucătorul nostru a fost lovit cu cotul. Dacă Michael Oliver acorda cartonașul roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă fază. Vorbim de un cartonaș portocaliu. Te plimbi ca un măscărici să vii să deviezi atenția, să vorbești cu cei de pe banca noastră, cu cei de pe banca lor, într-un moment în care el trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie.
Dacă ar fi dat cartonaș roșu, nu ar fi greșit, iar acum la finalul meciului sunt convins că și UEFA, și observatorul, mai ales după cartonașul roșu la Drăguș, sunt convins că observatorul i-a spus că ar fi fost inspirat dacă i-ar fi dat roșu. Am avut un arbitru care nu a fost limpede. Nu știu ce l-a virusat, nu știu de ce a fost bruiat. Multe decizii eronate, ca să nu deranjeze spectatorii“, a spus Cristi Balaj la fanatik.ro.