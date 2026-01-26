Campioana României a condus cu 1-0 încă din minutul doi, prin golul marcat de David Miculescu, dar a pierdut incredibil pe Arena Națională. CFR Cluj a punctat prin Aliev, Korenica, Cordea și Biliboc și a obținut trei puncte mari în lupta pentru un loc de play-off.



Situația lui FCSB se complică. A căzut pe locul 11 după 23 de etape și a pierdut încă trei puncte mari în lupta pentru un loc în ”TOP 6”, în fața unei echipe care are, de asemenea, pretenții.



Neluțu Varga, principalul acționar de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după victorie răsunătoare a echipei sale. Omul de afaceri s-a arătat încântat și speră în continuare într-o revenire spectaculoasă în zona play-off-ului. Și are toate motivele!



După începutul slab de sezon, CFR Cluj a bifat patru victorii la rând cu Daniel Pancu pe banca tehnică, iar acum play-off-ul nu mai pare doar un vis.



Neluțu Varga: ”Sunt foarte fericit pentru victoria asta”



„Sunt fericit pentru victoria asta, a fost un derby, normal că noi ne batem cu FCSB întotdeauna. E o bucurie în plus că i-am bătut la ei acasă și cu scorul acesta. Jucătorii au dat dovadă de motivație, faptul că sunt fericiți, liniștiți, au condiții bune, totul la zi. Ceea ce pot să fac e să țin pasul și să nu se mai întârzie la salarii și ei să dea randamentul scontat.



Ceea ce-mi doresc cel mai mult e să câștigăm meci cu meci, să recupereze punctele pierdute din cauza situației care a fost. Sper că totul s-a reglat și Pancu a reglat aceste detalii. Jucătorii au dat dovadă că sunt bărbați. Le doresc să fie sănătoși și să câștige cât mai multe puncte. Dacă ajută Dumnezeu să intrăm în play-off acolo e un alt campionat și vedem care pe care. Până atunci nu vorbim mai multe.



Felicitări pentru ceea ce au făcut astăzi și le urez succes pentru viitor, la meciurile care urmează. Să aibă aceeași atitudine, spiritul de învingători, spiritul CFR-ului, de care au dat dovadă în toți acești ani. Le-am arătat celor de la FCSB că avem ad

evăratul ADN al performanței. Sper să dea Dumnezeu să facem o treabă bună, chiar dacă am început prost sezonul, dar sper să o reglăm pe parcurs”, a spus Neluțu Varga, potrivit Fanatik.ro.

CFR Cluj poate face un nou pas spre play-off. FCSB e tot mai departe



FCSB a început anul cum nu se putea mai rău, cu două înfrângeri în campionat, cu FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (1-4). A fost depășită și de Farul Constanța în clasament, care a câștigat în această etapă la Ploiești, cu Petrolul, scor 1-0.



Pentru campioana României urmează ultimul meci din acest sezon de Europa League, cu Fenerbahce (pentru o calificare, FCSB are nevoie de o minune, așa cum Sport.ro a explicat AICI), iar apoi vor urma două meciuri importante pe teren propriu, cu Csikszereda și FC Botoșani.



De partea cealaltă, CFR Cluj poate face încă un pas important spre play-off în etapa următoare. Va întâlni pe teren propriu ultima clasată Metaloglobus.

